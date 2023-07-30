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Полиция сообщила о последствиях ракетного удара по Сумам: один человек погиб, пять ранены

Цей матеріал також доступний українською
30.07.2023, 07:51
Полиция сообщила о последствиях ракетного удара по Сумам: один человек погиб, пять ранены - Фото
Фото: Нацполиция

Главное управление Национальной полиции в Сумской области сообщило, что в результате вчерашнего российского ракетного удара по Сумам погиб один человек, пятеро получили ранения.

Полиция подтвердила, что под удар российской ракеты попало одно из местных учебных заведений.

Полиция сообщила о последствиях ракетного удара по Сумам: один человек погиб, пять ранены

"Предварительно известно по меньшей мере об одном погибшем и пяти раненых гражданских лицах", – рассказали в полиции.

Обстрел Сум квалифицировали по ст. 438 Уголовного кодекса – нарушение законов и обычаев войны.

Андрей Водяный
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войнаракетный ударСумы
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