Полиция сообщила о последствиях ракетного удара по Сумам: один человек погиб, пять ранены
30.07.2023, 07:51
Фото: Нацполиция
Главное управление Национальной полиции в Сумской области сообщило, что в результате вчерашнего российского ракетного удара по Сумам погиб один человек, пятеро получили ранения.
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Полиция подтвердила, что под удар российской ракеты попало одно из местных учебных заведений.
"Предварительно известно по меньшей мере об одном погибшем и пяти раненых гражданских лицах", – рассказали в полиции.
Обстрел Сум квалифицировали по ст. 438 Уголовного кодекса – нарушение законов и обычаев войны.
- Россия с начала июля уже несколько раз атаковала Сумы с воздуха. В начале месяца в городе под удар попало здание СБУ.
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