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Поліція повідомила про наслідки ракетного удару по Сумах: одна людина загинула, п'ятеро поранені

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30.07.2023, 07:51
Поліція повідомила про наслідки ракетного удару по Сумах: одна людина загинула, п'ятеро поранені - Фото
Фото: Нацполіція

Головне управління Національної поліції у Сумській області повідомило, що внаслідок вчорашнього російського ракетного удару по Сумах загинула одна людина, п'ятеро отримали поранення.

Поліція підтвердила, що під удар російської ракети потрапив один із місцевих закладів освіти.

Поліція повідомила про наслідки ракетного удару по Сумах: одна людина загинула, п'ятеро поранені

"Попередньо відомо про щонайменше одну загиблу та п'ятьох поранених цивільних осіб", – розказали в поліції.

Обстріл Сум кваліфікували за ст. 438 Кримінального кодексу – порушення законів та звичаїв війни.

Андрій Водяний
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війнаСумиракетний удар
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