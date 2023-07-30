Поліція повідомила про наслідки ракетного удару по Сумах: одна людина загинула, п'ятеро поранені

Головне управління Національної поліції у Сумській області повідомило, що внаслідок вчорашнього російського ракетного удару по Сумах загинула одна людина, п'ятеро отримали поранення.

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Поліція підтвердила, що під удар російської ракети потрапив один із місцевих закладів освіти.

"Попередньо відомо про щонайменше одну загиблу та п'ятьох поранених цивільних осіб", – розказали в поліції.

Обстріл Сум кваліфікували за ст. 438 Кримінального кодексу – порушення законів та звичаїв війни.

Росія з початку липня вже кілька разів атакувала Суми з повітря. На початку місяця у місті під удар потрапила будівля СБУ.

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