Потери России. Уничтожены 550 оккупантов и почти сотню единиц техники

Армия России за 26 августа потеряла 550 военных, шесть танков и более двух десятков артиллерии. С начала полномасштабной войны в Украине уничтожено почти 261 000 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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С 24 февраля 2022 года до утра воскресенья оккупанты потеряли:

→ личного состава – около 260 820 (+550) человек ликвидировано,

→ танков – 4396 (+6),

→ боевых бронированных машин – 8554 (+15),

→ артиллерийских систем – 5403 (+24),

→ РСЗО – 728 (+2),

→ средств ПВО – 498 (+1),

→ самолетов – 315 (0),

→ вертолетов – 316 (0),

→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 4378 (+11),

→ крылатых ракет – 1411 (0),

→ кораблей/катеров – 18 (0),

→ автомобильной техники и автоцистерн – 7854 (+31),

→ спецтехники – 808 (+4).

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что люди – единственный ресурс, который есть у Путина для войны на истощение.

25 августа в Житомирской области во время тренировочного полета столкнулись два украинских самолета Л-39. В результате катастрофы погибли трое пилотов, в том числе Андрей Пильщиков с позывным "Джус".

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