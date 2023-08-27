Потери России. Уничтожены 550 оккупантов и почти сотню единиц техники
27.08.2023, 08:13
Фото: Офис президента
Армия России за 26 августа потеряла 550 военных, шесть танков и более двух десятков артиллерии. С начала полномасштабной войны в Украине уничтожено почти 261 000 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.
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С 24 февраля 2022 года до утра воскресенья оккупанты потеряли:
→ личного состава – около 260 820 (+550) человек ликвидировано,
→ танков – 4396 (+6),
→ боевых бронированных машин – 8554 (+15),
→ артиллерийских систем – 5403 (+24),
→ РСЗО – 728 (+2),
→ средств ПВО – 498 (+1),
→ самолетов – 315 (0),
→ вертолетов – 316 (0),
→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 4378 (+11),
→ крылатых ракет – 1411 (0),
→ кораблей/катеров – 18 (0),
→ автомобильной техники и автоцистерн – 7854 (+31),
→ спецтехники – 808 (+4).
- Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что люди – единственный ресурс, который есть у Путина для войны на истощение.
- 25 августа в Житомирской области во время тренировочного полета столкнулись два украинских самолета Л-39. В результате катастрофы погибли трое пилотов, в том числе Андрей Пильщиков с позывным "Джус".
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