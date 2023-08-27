Втрати Росії. Знищено 550 окупантів і майже сотню одиниць техніки
27.08.2023, 08:13
Фото: Офіс президента
Армія Росії протягом 26 серпня втратила 550 військових, шість танків і понад два десятки артилерії. З початку повномасштабної війни в Україні знищено майже 261 000 окупантів, йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
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З 24 лютого 2022 року до ранку неділі окупанти втратили:
→ особового складу – близько 260 820 (+550) осіб ліквідовано,
→ танків – 4396 (+6),
→ бойових броньованих машин – 8554 (+15),
→ артилерійських систем – 5403 (+24),
→ РСЗВ – 728 (+2),
→ засобів ППО – 498 (+1),
→ літаків – 315 (0),
→ гелікоптерів – 316 (0),
→ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4378 (+11),
→ крилатих ракет – 1411 (0),
→ кораблів/катерів – 18 (0),
→ автомобільної техніки та автоцистерн – 7854 (+31),
→ спецтехніки – 808 (+4).
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