Втрати Росії. Знищено 550 окупантів і майже сотню одиниць техніки

Армія Росії протягом 26 серпня втратила 550 військових, шість танків і понад два десятки артилерії. З початку повномасштабної війни в Україні знищено майже 261 000 окупантів, йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

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З 24 лютого 2022 року до ранку неділі окупанти втратили:

→ особового складу – близько 260 820 (+550) осіб ліквідовано,

→ танків – 4396 (+6),

→ бойових броньованих машин – 8554 (+15),

→ артилерійських систем – 5403 (+24),

→ РСЗВ – 728 (+2),

→ засобів ППО – 498 (+1),

→ літаків – 315 (0),

→ гелікоптерів – 316 (0),

→ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4378 (+11),

→ крилатих ракет – 1411 (0),

→ кораблів/катерів – 18 (0),

→ автомобільної техніки та автоцистерн – 7854 (+31),

→ спецтехніки – 808 (+4).

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що люди – єдиний ресурс, який є у Путіна для війни на виснаження.

25 серпня в Житомирській області під час тренувального польоту зіткнулись два українські літаки Л-39. Внаслідок катастрофи загинули троє пілотів, серед них Андрій Пільщиков з позивним "Джус".

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