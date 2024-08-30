Преимущества премиум-корма для собак: характеристики и рекомендации

Узнайте, как выбрать премиум-корм для собак с оптимальным соотношением цены и качества, учитывая особенности рациона, ингредиенты и проверенные бренды

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Питание собаки любого возраста и породы должно быть сбалансированным. От особенностей рациона зависит самочувствие и здоровье питомца. Поэтому покупая готовое питание, важно уделить внимание составу. Оптимальным соотношением доступной цены и высокого качества считают сухой и влажный корма для собак премиум-класса. Продукт в виде гранул используют для ежедневного кормления. В то же время консервированный корм отлично подойдет для дополнения рациона. Выбрать оптимальное сухое питание можно с учетом потребностей организма домашнего животного, возраста и других характеристик. Стоит рассмотреть, на что обращать внимание, заказывая готовый рацион для повседневного употребления.

Премиум-корм для собак: ключевые характеристики

Установленная классификация всей продукции, предназначенной для кормления щенков и взрослых собак, поможет разобраться в особенностях каждого варианта. Прежде всего внимание стоит обратить на перечень ингредиентов. Сухой корм для собак премиум-класса состоит как минимум из 20% мясной основы. Она представлена филе и субпродуктами. Основные 80% — это злаки, овощи, фрукты, полиненасыщенные жирные кислоты, витамины, макро- и микроэлементы.

Другие особенности сухих кормов для собак премиум:

Сбалансированный рацион. В состав продукции входят качественные натуральные компоненты, удовлетворяющие потребность собачьего организма в питательных веществах. Важно ежедневно давать животному то количество корма, которое соответствует массе тела и образу жизни. Производитель указывает рекомендуемые показатели на заводской упаковке.

Белковая основа животного происхождения. Как и в продукции суперпремиум, это ключевая составляющая ежедневного меню. Протеины нужны для поддержания здоровья мышечной ткани. Качественный премиум-корм для собак включает натуральную курятину, индейку, говядину, а также мясо кролика. Белковую основу получают и из отборных субпродуктов.

Сложные углеводы в составе. Рис, овсянка, кукуруза, ячмень — это ценные компоненты, употребление которых позволяет животному оставаться энергичным в течение всего дня.

Натуральная клетчатка. Премиум-корм для собак содержит гипоаллергенные овощи, фрукты, ягоды. Эти компоненты не только делают рацион разнообразным. Также он содержит клетчатку, которая обеспечивает нормальную работу кишечника.

В состав продукции включают и витаминно-минеральные комплексы. Однако животным с особыми потребностями ветеринары рекомендуют дополнительно вводить в рацион такие добавки. Премиум-корм для собак не восполняет дефицит витаминов, микро, макроэлементов в организмах ослабленных после перенесенных болезней, пожилых, кормящих и беременных питомцев.

Проверенные бренды

Приобретая продукцию, нужно обращать внимание на производителя. Купить сухой корм для собак премиум-класса можно, выбрав украинские и зарубежные бренды:

Club 4 Paws;

Brit;

Mystic;

Josera;

Dog Chow;

Pedigree;

Carpatian Pet Food и другие.

Купить корм для собак премиум-класса можно с учетом расфасовки. Это позволит заказать готовое питание в оптимальном формате.