Переваги преміум-корму для собак: характеристики та рекомендації

Дізнайтеся, як вибрати преміум-корм для собак з оптимальним співвідношенням ціни та якості, враховуючи особливості раціону, інгредієнти та перевірені бренди

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Живлення собаки будь-якого віку та породи має бути збалансованим. Від особливостей раціону залежить самопочуття та здоров'я вихованця. Тому купуючи готове харчування, важливо приділити увагу складу. Оптимальним співвідношенням доступної ціни та високої якості вважають сухий та вологий корми для собак преміум-класу. Продукт у вигляді гранул використовують для щоденної годівлі. У той же час, консервований корм відмінно підійде для доповнення раціону. Вибрати оптимальне сухе харчування можна з урахуванням потреб організму домашньої тварини, віку та інших характеристик. Варто розглянути, на що звертати увагу замовляючи готовий раціон для повсякденного вживання.

Преміум – корм для собак: ключові характеристики

Встановлена класифікація всієї продукції, призначеної для годування цуценят та дорослих собак, допоможе розібратися в особливостях кожного варіанта. Насамперед увагу варто звернути на перелік інгредієнтів. Сухий корм для собак преміум-класу складається щонайменше з 20% м'ясної основи. Вона представлена філе та субпродуктами. Основні 80% – це злаки, овочі, фрукти, поліненасичені жирні кислоти, вітаміни, макро – та мікроелементи.

Інші особливості сухих кормів для собак преміум:

Збалансований раціон. До складу продукції входять якісні натуральні компоненти, що задовольняють потребу собачого організму в поживних речовинах. Важливо щодня давати тварині ту кількість корму, що відповідає масі тіла та способу життя. Виробник вказує рекомендовані показники на заводській упаковці.

Білкова основа тваринного походження. Як і в продукції суперпреміум, це є ключовою складовою щоденного меню. Протеїни потрібні підтримки здоров'я м'язової тканини. Якісний преміум-корм для собак включає натуральну курятину, індичку, яловичину, а також м'ясо кролика. Білкову основу одержують і з добірних субпродуктів.

Складні вуглеводи у складі. Рис, вівсянка, кукурудза, ячмінь – це цінні компоненти, вживання яких дозволяє тварині залишатися енергійним протягом дня.

Натуральна клітковина. Преміум корм для собак містить гіпоалергенні овочі, фрукти, ягоди. Ці компоненти роблять раціон різноманітним. Також він містить клітковину, яка забезпечує нормальну роботу кишківника.

До складу продукції включають і вітамінно-мінеральні комплекси. Однак тваринам з особливими потребами ветеринари рекомендують додатково вводити до раціону такі добавки. Преміум-корм для собак не заповнює дефіцит вітамінів, мікро, макроелементів в організмах ослаблених після перенесених хвороб, літніх, годуючих та вагітних тварин.

Перевірені бренди

Купуючи продукцію, потрібно звертати увагу на виробника. Купити сухий корм для собак преміум-класу можна, обравши українські та зарубіжні бренди:

Club 4 Paws;

Brit;

Mystic;

Josera;

Dog Chow;

Pedigree;

Carpatian Pet Food і інші.

Купити корм для собак преміум-класу можна з урахуванням розфасовки. Це дозволить замовити готове харчування в оптимальному форматі.