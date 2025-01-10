Президента Еврокомиссии госпитализировали с пневмонией, сейчас она работает из дома – фото

Ранее не сообщалось, что чиновница находилась в больнице

Урсула фон дер Ляен (Фото: RONALD WITTEK/EPA)

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен была госпитализирована с пневмонией, но пока она вернулась домой. Об этом сообщила пресс-секретарь Комиссии Арианна Подеста изданию Politico.

По ее словам, президент не находился в отделении интенсивной терапии (реанимации).

Подеста отметила, что фон дер Ляйен ежедневно общалась со своей командой из Комиссии, а сейчас работает дома, пока продолжает восстанавливаться после этой тяжелой болезни.

Как отмечает Politico, эти данные (озвученные более чем через неделю после того, как Комиссия заявила о болезни президентки) поднимают вопрос о недостаточности прозрачности в отношении наиболее влиятельного чиновника Евросоюза.

Ранее, 8 января, когда главного пресс-секретаря президентки Паулу Пиньо спросили о болезни чиновницы, она заявила, что обновлений по этому поводу нет.

Болезнь фон дер Ляйен вынудила отложить публикацию ключевой части ее экономической стратегии, а также встречу Коллегии комиссаров в Польше.

В то же время, ранее в команде президентки не сообщали о ее пребывании в больнице. По данным немецкого информационного агентства DPA, чиновница была в университетской больнице в Ганновере и ее лечение длилось около недели.

3 января спикер фон дер Ляйен сообщал, что президент отменила свои мероприятия в первой половине месяца из-за случая "тяжелой пневмонии". Представитель политика отмечал, что та выздоравливает в своем родном городе Ганновер.

В пятницу, 10 января, фон дер Ляйен опубликовала в Instagram фото из своего домашнего офиса:

18 июля 2024 года 66-летнюю фон дер Ляен избрали главой Европейской комиссии на второй срок.

Еврокомиссия – высший орган исполнительной власти ЕС, примерный аналог правительства в национальных государствах.