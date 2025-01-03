Урсула фон дер Ляйен (Фото: ЕРА/OLIVIER HOSLET)

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заболела тяжелой формой пневмонии. Об этом пишет Politico.

Ее диагноз подтвердил представитель Еврокомиссии Стефан де Кейерсмакер. Он сообщил, что фон дер Ляйен не сможет посетить мероприятие, посвященное старту польского председательства в ЕС.

"Президент отменила мероприятия на первые две недели января. Она имеет дело с тяжелой пневмонией. Среди отмененных встреч – речь в Лиссабоне и запланированная поездка в Гданьск по случаю начала польского председательства в Совете ЕС, которая состоится позже", – сказал он.