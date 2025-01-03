Польша не пригласила Венгрию на мероприятие, посвященное началу ее председательства в ЕС

Флаг Польши (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Польша решила не приглашать посла Венгрии на мероприятие в пятницу, 3 января, посвященное началу председательства Варшавы в Совете Европейского Союза. Об этом сообщило агентство Reuters.

Такое решение Польша приняла после того, как Будапешт предоставил убежище бывшему заместителю министра юстиции страны, находящемуся под следствием за злоупотребление государственными средствами, сказал журналистам высокопоставленный чиновник.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также не был приглашен на церемонию в Большой театр Варшавы, сообщила заместитель министра по европейским делам Магдалена Собковьяк-Чарнецкая.

Варшава резко отреагировала, когда в прошлом месяце Венгрия предоставила политическое убежище Марцину Романовскому, бывшему заместителю министра юстиции Польши, задержанному в июле 2024 года в рамках расследования нецелевого использования государственных средств.

Романовский был быстро освобожден после того, как президент Европейской ассамблеи по правам человека заявил, что у него есть иммунитет как у члена органа. Сам бывший министр все обвинения отвергает.

"Когда мы пригласили гостей на наше мероприятие почти месяц назад, мы пригласили весь дипломатический корпус", — сказала Собковьяк-Чарнецкая в телевизионных комментариях в пятницу.

Однако после ситуации с Романовским министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский решил, что посол Венгрии – нежеланный гость в театре, добавила чиновница.

С 1 июля 2024 года в Совете ЕС председательствовала Венгрия. Страна пришла на смену Бельгии.

Полугодовое председательство в ЕС Польша начала 1 января 2025 года. Ключевым приоритетом в ходе своего председательства Варшава назвала безопасность.