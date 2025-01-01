Сибига назвал ожидания Украины от председательства Польши в Совете Евросоюза

Дипломат отметил, что Украина стремится к динамическому процессу вступления в ЕС

Андрей Сибига (Фото: x.com/andrii_sybiha)

Министр иностранных дел Андрей Сибига поздравил Польшу с началом полугодового председательства в Совете Европейского Союза. Он также озвучил ожидания Украины от этого.

"Мы рассчитываем на польское лидерство, принципиальную позицию и решительность", – написал Сибига.

Он отметил, что Украина ожидает от Польши новых инициатив по усилению военной поддержки и санкционного давления на Россию. Кроме этого, Сибига сообщил, что с нетерпением ждет тесного сотрудничества с главой МИД Польши Радославом Сикорским для продвижения повестки дня ЕС-Украина.

"Мы стремимся к динамичному процессу вступления Украины в ЕС, включая открытие первого кластера и других кластеров по результатам процесса скрининга", – подчеркнул министр и пожелал успехов в укреплении Европы.

С 1 июля 2024 года в Совете ЕС председательствовала Венгрия. Страна пришла на смену Бельгии.

Председательство в ЕС Польша начала 1 января 2025 года, и это уже второй раз.