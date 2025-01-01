Сибіга назвав очікування України від головування Польщі у Раді Євросоюзу
Андрій Сибіга (Фото: x.com/andrii_sybiha)

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга привітав Польщу із початком піврічного головування у Раді Європейського Союзу. Він також озвучив очікування України від цього.

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"Ми розраховуємо на польське лідерство, принципову позицію та рішучість", – написав Сибіга.

Він зазначив, що Україна очікує від Польщі нових ініціатив щодо посилення військової підтримки і санкційного тиску на Росію. Окрім цього, Сибіга повідомив, що з нетерпінням чекає на тісну співпрацю з головою МЗС Польщі Радославом Сікорським для просування порядку денного ЄС-Україна.

"Ми прагнемо до динамічного процесу вступу України до ЄС, включаючи відкриття першого кластеру та інших кластерів за результатами процесу скринінгу", – підкреслив міністр і побажав успіхів у зміцненні Європи.

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