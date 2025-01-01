Польща розпочала головування в Раді Євросоюзу: ключовим пріоритетом назвала безпеку

Польща прийшла на зміну Угорщині, яка головувала з 1 липня 2024 року

Прапори Польщі та ЄС (Ілюстративне фото: Adam Warzawa)

Від 1 січня 2025 року Польща розпочала своє піврічне головування в Раді Європейського Союзу. Про це йдеться на сайті Польського головування в ЄС.

Польща вдруге головує в Раді ЄС. Через 13 років після першого польського головування та через 20 років після приєднання до ЄС. Варшава представляє програму головування, головною метою якої є реалізація пріоритетів, визначених навколо теми безпеки.

Польське головування підтримуватиме діяльність зі зміцнення європейської безпеки в багатьох її вимірах: зовнішньому, внутрішньому, інформаційному, економічному, енергетичному, харчовому та охороні здоров’я.

Польське головування і далі докладатиме зусиль для зміцнення та захисту цінностей ЄС як всередині, так і ззовні. Зокрема, робота буде зосереджена на забезпеченні верховенства права, розширенні ЄС, протидії іноземному втручанню та маніпулюванню інформацією, зміцненні стійкості демократії та підготовці переговорів щодо нової багаторічної фінансової програми.

Польське головування також підтримає дискусію про майбутнє політики згуртованості, яку у Варшаві вважають найкращим інструментом для вирівнювання можливостей розвитку, протидії нерівності та покращення стійкості до криз.

З огляду на агресію Росії проти України та інші загрози безпеці, робота Ради закордонних справ буде зосереджена на максимізації підтримки України на політичному, військовому та економічному рівнях, збереженні поточної політики щодо Росії та Білорусі та зміцненні безпеки та стійкості ЄС та його партнерів.

Польське головування також зробить акцент на підтримці держав-членів у розвитку їхнього оборонного потенціалу та готовності, оборонної промисловості та інфраструктури подвійного призначення.

"Ми також прагнутимемо використовувати інструменти ЄС для підтримки ключових елементів оборонної інфраструктури, таких як Східний щит", – йдеться у програмі.

Крім цього, Польське головування і далі докладатиме зусиль для забезпечення оптимального рівня безпеки для громадян ЄС. Основна увага буде зосереджена на комплексній відповіді на виклики безпеки та міграції.

Ще одним пріоритетом є опір зовнішньому втручанню та боротьба з дезінформацією.

"Польське головування прагнутиме посилити співробітництво у боротьбі проти дезінформації та інформаційних маніпуляцій, для покращення здатності ЄС запобігати та зменшувати наслідки ворожих дій у кіберпросторі", – зазначається у заяві.

У сфері транспорту, телекомунікацій та енергетики робота буде зосереджена над розробкою нової архітектури енергетичної безпеки ЄС.