Польша начала председательство в Совете ЕС: ключевым приоритетом назвала безопасность

Польша пришла на смену Венгрии, председательствовавшей с 1 июля 2024 года

Флаги Польши и ЕС (Иллюстративное фото: Adam Warzawa)

С 1 января 2025 года Польша начала свое полугодовое председательство в Совете Европейского Союза. Об этом идет речь на сайте Польского председательства в ЕС.

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Польша второй раз председательствует в Совете ЕС. Через 13 лет после первого польского председательства и 20 лет спустя после присоединения к ЕС. Варшава представляет программу председательства, главная цель которой – реализация приоритетов, определенных вокруг темы безопасности.

Польское председательство будет поддерживать деятельность по укреплению европейской безопасности во многих ее измерениях: внешнем, внутреннем, информационном, экономическом, энергетическом, пищевом и здравоохранении.

Польское председательство будет продолжать усилия по укреплению и защите ценностей ЕС как внутри, так и извне. В частности, работа будет сосредоточена на обеспечении верховенства права, расширении ЕС, противодействии иностранному вмешательству и манипулированию информацией, укреплению устойчивости демократии и подготовке переговоров по новой многолетней финансовой программе.

Польское председательство также поддержит дискуссию о будущем политики сплоченности, которую в Варшаве считают лучшим инструментом для уравнивания возможностей развития, противодействия неравенству и улучшения устойчивости к кризисам.

Учитывая агрессию России против Украины и другие угрозы безопасности, работа Совета иностранных дел будет сосредоточена на максимизации поддержки Украины на политическом, военном и экономическом уровнях, сохранении текущей политики в отношении России и Беларуси и укреплении безопасности и устойчивости ЕС и его партнеров.

Польское председательство также акцентирует внимание на поддержке государств-членов в развитии их оборонного потенциала и готовности, оборонной промышленности и инфраструктуры двойного назначения.

"Мы также будем стремиться использовать инструменты ЕС для поддержки ключевых элементов оборонной инфраструктуры, таких как Восточный щит", – говорится в программе.

Кроме того, Польское председательство продолжит прилагать усилия для обеспечения оптимального уровня безопасности для граждан ЕС. Основное внимание будет уделено комплексному ответу на вызовы безопасности и миграции.

Еще одним приоритетом является сопротивление внешнему вмешательству и борьба с дезинформацией.

"Польское председательство будет стремиться к усилению сотрудничества в борьбе против дезинформации и информационных манипуляций, для улучшения способности ЕС предотвращать и уменьшать последствия враждебных действий в киберпространстве", – отмечается в заявлении.

В сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики работа будет сосредоточена на разработке новой архитектуры энергетической безопасности ЕС.