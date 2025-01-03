Польща не запросила посла Угорщини на захід, присвячений початку її головування в ЄС

Прапор Польщі (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Польща вирішила не запрошувати посла Угорщини на захід у п'ятницю, 3 січня, присвячений початку головування Варшави в Раді Європейського Союзу. Про це повідомило агентство Reuters.

Таке рішення Польща ухвалила після того, як Будапешт надав притулок колишньому заступнику міністра юстиції країни, який перебуває під слідством за зловживання державними коштами, сказав журналістам високопоставлений посадовець.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан також не був запрошений на церемонію у Великий театр Варшави, повідомила заступниця міністра з європейських справ Магдалена Собков'як-Чарнецька.

Варшава різко відреагувала, коли минулого місяця Угорщина надала політичний притулок Марцину Романовському, колишньому заступнику міністра юстиції Польщі, якого було затримано в липні 2024 року в межах розслідування нецільового використання державних коштів.

Романовський був швидко звільнений після того, як президент Європейської асамблеї з прав людини заявив, що у нього є імунітет як у члена органу. Сам колишній міністр всі звинувачення відкидає.

"Коли ми запросили гостей на наш захід майже місяць тому, ми запросили весь дипломатичний корпус", – сказала Собков’як-Чарнецька в телевізійних коментарях у п’ятницю.

Однак після ситуації з Романовським міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вирішив, що посол Угорщини – небажаний гість у театрі, додала урядовиця.

З 1 липня 2024 року в Раді ЄС головувала Угорщина. Країна прийшла на зміну Бельгії.

Піврічне головування у ЄС Польща розпочала 1 січня 2025 року. Ключовим пріоритетом під час свого головування Варшава назвала безпеку.