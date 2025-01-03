Урсула фон дер Ляєн захворіла на тяжку форму пневмонії
Урсула фон дер Ляєн (Фото: ЕРА/OLIVIER HOSLET)

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн захворіла на тяжку форму пневмонії. Про це пише Politico.

Її діагноз підтвердив речник Єврокомісії Стефан де Кеєрсмакер. Він повідомив, що фон дер Ляєн не зможе відвідати захід, присвячений старту польського головування в ЄС.

"Президентка скасувала заходи на перші два тижні січня. Вона має справу з тяжкою пневмонією. Серед скасованих зустрічей – промова в Лісабоні та запланована поїздка до Гданська з нагоди початку польського головування в Раді ЄС, яка відбудеться пізніше", – сказав він.

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