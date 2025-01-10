Президентку Єврокомісії ушпиталювали з пневмонією, зараз вона працює з дому – фото

Раніше не повідомлялося, що посадовиця перебувала в лікарні

Урсула фон дер Ляєн (Фото: RONALD WITTEK / EPA)

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн була ушпиталена з пневмонією, але наразі вона повернулася додому. Про це повідомила речниця Комісії Аріанна Подеста виданню Politico.

За її словами, президентка не перебувала у відділенні інтенсивної терапії (реанімації).

Подеста зазначила, що фон дер Ляйєн щоденно спілкувалася зі своєю командою з Комісії, а зараз працює вдома, поки продовжує відновлюватися після цієї важкої хвороби.

Як зауважує Politico, ці дані (озвучені через більш ніж тиждень після того, як Комісія заявила про хворобу президентки) порушують питання про недостатність прозорості стосовно найбільш впливового посадовця Євросоюзу.

Раніше, 8 січня, коли головну речницю президентки Паулу Піньйо запитали про хворобу чиновниці, то вона заявила, що оновлень з цього приводу немає.

Хвороба фон дер Ляйєн змусила відкласти публікацію ключової частини її економічної стратегії, а також зустріч Колегії комісарів у Польщі.

Водночас раніше у команді президентки не повідомляли про її перебування у лікарні. За даними німецької інформаційної агенції DPA, посадовиця була в університетській лікарні у Ганновері і її лікування тривало близько тижня.

3 січня речник фон дер Ляйєн повідомляв, що президентка скасувала свої заходи у першій половині місяця через випадок "важкої пневмонії". Представник політикині зазначав, що та одужує у своєму рідному місті Ганновер.

У п'ятницю, 10 січня, фон дер Ляйєн опублікувала в Instagram фото зі свого домашнього офісу:

18 липня 2024 року 66-річну фон дер Ляєн обрали головою Європейської комісії на другий термін.

Єврокомісія — вищий орган виконавчої влади ЄС, приблизний аналог уряду у національних державах.