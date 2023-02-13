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Путин пересел с самолетов на бронепоезд – Досье

Цей матеріал також доступний українською
13.02.2023, 16:59
Путин пересел с самолетов на бронепоезд – Досье - Фото
Фото: railgallery.ru

Российский диктатор Владимир Путин в последнее время начал активно пользоваться бронепоездом для передвижения по территории РФ, чтобы за ним не могли проследить, утверждает российское издание Досье.

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По словам его источников, бронепоезд Путина был построен еще в 2014-2015 годах, но постоянно передвигаться на нем российский диктатор начал во второй половине 2021 года – перед началом полномасштабной агрессии против Украины.

"Выезд поезда может быть спонтанным, неанонсированным. После начала войны, в феврале-марте, он стал очень активно пользоваться поездом, особенно, чтобы добраться до своей резиденции на Валдае", – рассказал собеседник Досье.

Снаружи бронепоезд почти не отличается от обычных поездов РЖД – он окрашен в такой же серый цвет с красной полосой. Отличие состоит в том, что все вагоны поезда Путина бронированы. А еще у него самый высокий приоритет: расписание других поездов корректируют так, чтобы Путин мог ехать без остановок с максимальной скоростью.

В состав спецпоезда входят вагон для Путина со спальней и рабочим кабинетом, вагон для сопровождающих лиц, вагон для спецсвязи.

Состав формируют под каждую поездку, секретных вагонов несколько, остальные – обычные спальные вагоны и вагоны-купе. Однако отличить от обычного поезда его все же можно по радиоантеннам спецсвязи на крыше вагонов, закрытых кожухами для защиты от посторонних глаз.

Спецпоезда для президента производит основанная в 2022 году компания "Гранд Сервис Экспресс".

Ранее совладельцем этой компании был Кирилл Ковальчук, племянник близкого друга Путина Юрия Ковальчука, а последними владельцами Гранд Сервиса Экспресса стали кипрская Sorena Investments Ltd и Piper Participation Corp с Британских Виргинских островов. Обе компании, по данным Досье, связаны с Юрием Ковальчуком через его знакомых.

  • Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что Путин болен раком.
  • Датская военная разведка предполагает, что мания величия Путина может быть побочным эффектом гормонального лечения рака.
Андрій Водяний
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владимир путин поезд
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