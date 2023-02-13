Путин пересел с самолетов на бронепоезд – Досье

Российский диктатор Владимир Путин в последнее время начал активно пользоваться бронепоездом для передвижения по территории РФ, чтобы за ним не могли проследить, утверждает российское издание Досье.

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По словам его источников, бронепоезд Путина был построен еще в 2014-2015 годах, но постоянно передвигаться на нем российский диктатор начал во второй половине 2021 года – перед началом полномасштабной агрессии против Украины.

"Выезд поезда может быть спонтанным, неанонсированным. После начала войны, в феврале-марте, он стал очень активно пользоваться поездом, особенно, чтобы добраться до своей резиденции на Валдае", – рассказал собеседник Досье.

Снаружи бронепоезд почти не отличается от обычных поездов РЖД – он окрашен в такой же серый цвет с красной полосой. Отличие состоит в том, что все вагоны поезда Путина бронированы. А еще у него самый высокий приоритет: расписание других поездов корректируют так, чтобы Путин мог ехать без остановок с максимальной скоростью.

В состав спецпоезда входят вагон для Путина со спальней и рабочим кабинетом, вагон для сопровождающих лиц, вагон для спецсвязи.

Состав формируют под каждую поездку, секретных вагонов несколько, остальные – обычные спальные вагоны и вагоны-купе. Однако отличить от обычного поезда его все же можно по радиоантеннам спецсвязи на крыше вагонов, закрытых кожухами для защиты от посторонних глаз.

Спецпоезда для президента производит основанная в 2022 году компания "Гранд Сервис Экспресс".

Ранее совладельцем этой компании был Кирилл Ковальчук, племянник близкого друга Путина Юрия Ковальчука, а последними владельцами Гранд Сервиса Экспресса стали кипрская Sorena Investments Ltd и Piper Participation Corp с Британских Виргинских островов. Обе компании, по данным Досье, связаны с Юрием Ковальчуком через его знакомых.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что Путин болен раком.

Датская военная разведка предполагает, что мания величия Путина может быть побочным эффектом гормонального лечения рака.

Андрій Водяний

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