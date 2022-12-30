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Мания величия Путина может быть побочным эффектом курса лечения – разведка Дании

Цей матеріал також доступний українською
30.12.2022, 22:14
Мания величия Путина может быть побочным эффектом курса лечения – разведка Дании - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

Датская военная разведка допускает, что мания величия, вызванная медикаментами, могла повлиять на решение российского диктатора Владимира Путина начать вторжение в Украину. Об этом сообщает датское издание Berlingske.

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Глава отдела анализа России Службы военной разведки Дании (его должность не публична и в интервью его называют "Йоаким") сказал изданию, что мания величия и "лунообразное" лицо Путина могут быть побочными эффектами гормонального лечения некоторых форм рака.

Разведчик сказал, что это могло повлиять на решение Путина начать полномасштабное вторжение в Украину, хотя уверенности в связи этих обстоятельств нет.

Согласно такой версии, крупнейшую войну в Европе со времен Второй мировой могли спровоцировать побочные эффекты от медикаментозного лечения диктатора. Это допущение также объясняет необычные движения и позы Путина, которые попадают на официальные видео.

Разведка считает возможным, что смертельной угрозы от заболевания для Путина нет, однако у него чувствительные хронические боли после лечения. Именно поэтому он, например, рефлекторно хватается за стол, чтобы облегчить боль. 

При этом в разведке Дании пока не видят признаков того, что Путина могут лишить власти в России.

  • 17 июля командующий британской армией Энтони Радакин заявил, что не доверяет слухам о смертельных заболеваниях Путина, он назвал эти слухи принятием желаемого за действительное.
  • В начале июня американское издание Newsweek написало, что, по данным разведки США, Путин лечится от рака, а в марте на него было совершено покушение.
  • Главное управление разведки Украины также заявляло, что Путин серьезно болен раком, а в России уже начался процесс смены власти.
  • 21 июля директор ЦРУ Уильям Бернс сказал, что Путин "даже слишком здоров".
Сергій Бережний
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владимир путин разведка дании мания величия
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