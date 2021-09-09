На правах рекламы

ПВХ-плитка – это материал, который пользуется огромной популярностью в Европе, США и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это обусловлено ее достоинствами и выгодными физико-химическими характеристиками.

Достоинства плитки ПВХ

Поливинилхлоридная плитка имеет стильный внешний вид. Она отличается высокой прочностью и водонепроницаемостью. Это тонкий и легкий материал: его толщина варьируется в диапазоне от 1,5 до 9 мм, а вес составляет всего 2-7 кг на квадратный метр. Благодаря этому плитку ПВХ VINILAM можно использовать в дореволюционных домах с деревянными перекрытиями и хрущевках. К другим преимуществам материала относятся:

Экологичность. ПВХ – это нетоксичный безопасный материал,который подвергается вторичной переработке. Напольные покрытия из поливинилхлорида соответствуют требованиям международных стандартов в сфере защиты окружающей среды (ISO 9000 или ISO 14000). Износостойкость и долговечность. Плитка ПВХ выдерживает воздействие вращающегося механизма с частотой 30 000 rpm (для ламината этот показатель равен 15-20 000 rpm). Все виниловые полы отличаются инертностью к кислотам и щелочам, поэтому их можно устанавливать в лабораториях или на химическом производстве. Высокая эластичность и ударопрочность. Напольная плитка из ПВХ имеет мягкую текстуру, обеспечивающую гибкость, пружинистость. При сильном механическом воздействии целостность ее поверхности остается неизменной. При этом материал оказывает благотворное воздействие на стопу, минимизируя возможность получения травм. Последние исследования показали, что покрытие из ПВХ снижает риск травматизма на 70%. Пожаростойкость. Поливинилхлоридный пол относится к классу противопожарности В1. По уровню пожарной безопасности он уступает только камню. ПВХ плитка не горит, не поддерживает горение и способствует затуханию огня. Акустическое шумоподавление. Виниловое покрытие обладает хорошим звукопоглощающим эффектом. За счет этого материал может использоваться в больницах, библиотеках, театрах. Гигиеничность. При производстве поверхность плитки ПВХ подвергается специальной антибактериальной обработке, благодаря чему она получает способность подавлять рост бактерий, вирусов и иных патогенных микроорганизмов. На покрытии (а также под ним) не образуется плесень и грибок, что дает возможность устанавливать виниловый пол в медицинских и детских учреждениях.

Недостатки плитки ПВХ

Виниловое напольное покрытие имеет мало недостатков. К ним можно отнести:

Искусственность. Как бы качественно не выглядел виниловый пол он всетаки является синтетическим материалом. Высокую стоимость (по сравнению с ламинатом или линолеумом). Необходимость выравнивания пола перед укладкой. Невозможность проведения полной реставрации пола при его деформации или поломке. Зато есть возможность заменить поврежденную планку без разбора всего настила.

Виды плитки ПВХ

В линейке плиток ПВХ VINILAM представлено несколько модификаций этого материала: LVT, SPC, VCT и т.д. Каждая из них имеет особенности, объясняющие их специфику применения:

VCT - это композиционная плитка из винила, которая используется преимущественно в коммерческих помещениях с высокой проходимостью;

- это композиционная плитка из винила, которая используется преимущественно в коммерческих помещениях с высокой проходимостью; LVT - это премиальная виниловая плитка, имеющая дополнительный защитный слой в виде плотной пленки, покрытой УФ-уретаном для повышенной устойчивости к царапинам и пятнам;

- это премиальная виниловая плитка, имеющая дополнительный защитный слой в виде плотной пленки, покрытой УФ-уретаном для повышенной устойчивости к царапинам и пятнам; WPC - это замковая виниловая плитка на жесткой основе с пористой структурой (ее плотность равняется 1050 кг/м3);

- это замковая виниловая плитка на жесткой основе с пористой структурой (ее плотность равняется 1050 кг/м3); SPC - это камерно-полимерная плитка ПВХ с твердым средним слоем, которая имеет плотность 2000–2200 кг/м3 (почти как у керамогранита);

- это камерно-полимерная плитка ПВХ с твердым средним слоем, которая имеет плотность 2000–2200 кг/м3 (почти как у керамогранита); Rigid Vinyl - это плитка замкового типа с гомогенной основой (ее плотность равняется 900-1000 кг/м3);

- это плитка замкового типа с гомогенной основой (ее плотность равняется 900-1000 кг/м3); КВП - кварцвиниловая плитка с замковым или клеевым соединением с многослойной структурой, стабилизированной стеклохолстами и оптоволокном;

- кварцвиниловая плитка с замковым или клеевым соединением с многослойной структурой, стабилизированной стеклохолстами и оптоволокном; RVP - это любые виниловые плитки с жесткими основаниями (этот термин можно применить к Rigid Vinyl, SPC, WPC.

ПВХ плитка в широком ассортименте представлена на официальном сайте VINILAM. Компания много лет занимается производством и реализацией виниловых напольных покрытий и гарантирует высокое качество поставляемой продукции.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.