Разведка рассказала, как вместе с партизанами освобождала Черниговскую и Сумскую области

В конце марта разведчики вместе с партизанами и подразделениями ВС Украины приняли участие в освобождении ряда населенных пунктов в Сумской и Черниговской областях, сообщает Главное управление разведки.

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В частности, 25 марта в Сумской области в результате организованных засад и во время зачистки территории защитники уничтожили огневую позицию и инженерную технику противника, захватили 3 единицы автомобильной техники, боекомплект, взяли в плен 22 оккупанта.

Через несколько дней, 28 марта, украинские партизаны захватили вражеский танк Т-80 с боекомплектом и передали его подразделению местной ТрО.



29 марта уже в Черниговской области партизаны провели минирование автодороги и организовали засаду. Как результат, были уничтожены САУ "МСТА-С", БТР-80, топливозаправщик противника, а также ликвидированы 10 оккупантов.

Как указывает ГУР, такие примеры не являются единичными и носят систематический характер.

Валерия Давыдова

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