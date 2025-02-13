РФ ударила фугасной авиабомбой по частному сектору Краматорска – есть погибший и раненые

Фото: Донецкая областная прокуратура

Россияне совершили авиаудар по Краматорску в Донецкой области – погиб человек, пятеро раненых, сообщила областная прокуратура.

По данным следствия, в 12:10 оккупанты атаковали город, вероятно, фугасной авиабомбой ФАБ-250 с универсальным модулем планирования и коррекции, который увеличивает дальность применения такого вооружения.

Бомба попала по частному сектору: несмотря на реанимационные мероприятия, погиб 46-летний мужчина, его брат получил тяжелые телесные повреждения и находится в тяжелом состоянии.

Также местный 47-летний житель был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, контузией и осколочными ранениями. Его 84-летняя мать и 16-летняя дочь получили минно-взрывные травмы и контузии. 18-летний юноша получил минно-взрывную травму, резаную рану и ссадины.

Устанавливается окончательное количество потерпевших.

Кроме того, из-за российского удара повреждены частные дома и автотранспорт.

Правоохранители начали расследование по факту военного преступления. Максимальное наказание – пожизненное заключение.

Фото: Донецкая областная прокуратура

Фото: Донецкая областная прокуратура

В ночь на 13 февраля российские захватчики выпустили по Украине почти полторы сотни ударных беспилотников и дронов-имитаторов, есть последствия в Одесской и Харьковской областях.