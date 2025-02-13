Росіяни вдарили фугасною авіабомбою по приватному сектору Краматорська – є загиблий та поранені

Через російський удар пошкоджено будинки та автотранспорт

Фото: Донецька обласна прокуратура

Росіяни здійснили авіаудар по Краматорську на Донеччині – загинула людина, п'ятеро поранених, повідомила обласна прокуратура.

За даними слідства, о 12:10 окупанти атакували місто, ймовірно, фугасною авіабомбою ФАБ-250 з універсальним модулем планерування та корекції, який збільшує дальність застосування такого озброєння.

Бомба влучила по приватному сектору: попри реанімаційні заходи, загинув 46-річний чоловік, його брат отримав тяжкі тілесні ушкодження й наразі перебуває у важкому стані.

Також місцевого 47-річного жителя було ушпиталено з закритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку, контузією та осколковими пораненнями. Його 84-річна мати та 16-річна донька отримали мінно-вибухові травми та контузії. 18-річний юнак дістав мінно-вибухову травму, різану рану й садна.

Встановлюється остаточна кількість потерпілих.

Окрім цього, через російський удар пошкоджено приватні будинки та автотранспорт.

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом воєнного злочину. Максимальне покарання – довічне ув'язнення.

Фото: Донецька обласна прокуратура

Фото: Донецька обласна прокуратура

У ніч проти 13 лютого російські загарбники випустили по Україні майже півтори сотні ударних безпілотників і дронів-імітаторів, є наслідки в Одеській та Харківській областях.