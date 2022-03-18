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РФ уже выпустила по Украине более 1000 ракет. И застряла по всем направлениям – Пентагон

Цей матеріал також доступний українською
18.03.2022, 23:18
РФ уже выпустила по Украине более 1000 ракет. И застряла по всем направлениям – Пентагон - Фото
Харьков (Фото - Нацгвардия)

С начала войны Россия уже выпустила по Украине более тысячи ракет. Сейчас враг буксует по всем направлениям вторжения.

Об этом сегодня на брифинге сообщил неназванный старший офицер Министерства обороны США.

По его словам, количество ракет, которые захватчик уже выпустил по Украине, превысило 1000 штук.

Согласно оценкам Пентагона, борьба за украинское воздушное пространство активно продолжается: Россия его не контролирует, украинские ВВС по-прежнему летают, ПВО продолжает противодействовать российским самолетам и ракетам.

При этом продвижение войск оккупанта остановлено по всем направлениям, указывают в Пентагоне: "Они остаются к востоку и северо-западу от Киева, но не продвинулись ближе (на востоке они в 30 км от украинской столицы)".

Враг также не может приблизиться к Харькову. Чернигов и Мариуполь изолированы, но украинцы продолжают сопротивляться. В Николаеве российские войска также встретили сопротивление украинцев и не могут войти в город, сообщили в Пентагоне.

Также там указывают, что нет никаких новых маневров РФ со стороны моря: "Мы видели где-то полдюжины (6, – Liga) кораблей у побережья неподалеку от Одессы, минимум два из которых десантны. При этом мы не видим "неизбежной активности", указывающей на то, что они собираются начать нападение", – указывают в Пентагоне.

Уляна Букатюк
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пентагон Россия война
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