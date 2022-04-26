Россия стремится разорвать центр и восток Европы и уничтожить демократию – Зеленский

Финальной целью руководства России является не просто захват территории Украины, а растерзание всего центра и востока Европы и глобальный удар по демократии. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

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Как отметил Зеленский, в свободном мире уже почти не осталось тех, кто не понимал бы, что война России против Украины – это только начало.



"Поэтому свободный мир имеет право на самозащиту. И именно поэтому будет помогать Украине еще больше", – подчеркнул он.

В частности, сегодня в Германии прошла встреча на уровне министров обороны государств-партнеров Украины, ключевым вопросом которой стало усиление защиты всей Европы от агрессивных амбиций России.

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Большинству россиян придется заплатить бедностью за агрессивную политику руководства их государства, подчеркнул Зеленский.

Президент заявил, что будет установлен и привлечен к ответственности каждый коллаборант и военный преступник, и чем дольше и жестче будет эта война, тем больше ресурсов будет израсходовано не только Украиной, но и миром на установление справедливости и наказание всех виновных.

Валерия Давыдова

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