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Российские оккупанты начали признавать потери на Змеином — штаб Одесской ОВА

Цей матеріал також доступний українською
20.05.2022, 08:59
Российские оккупанты начали признавать потери на Змеином — штаб Одесской ОВА - Фото
Удар ВСУ по армии РФ на острове Змеиный (скриншот видео Генштаба)

Российские оккупанты начали признавать свои потери на острове Змеиный. Об этом заявил глава ОВА Сергей Братчук в утреннем видеообращении.

"Рашисты стали признавать свои потери на о. Змеиный… начали хоронить своих погибших", — сказал Братчук.

Кроме того, российское издание Фонтанка.ру сообщает о похоронах российского военного в Петербурге, погибшем на Змеином якобы 9 мая.

Родственники оккупанта рассказали, что 7 мая группа российских военных была на патрульном катере в Черном море у острова Змеиный.

"Ракета попала в катер, подошел второй, его тоже подбили. На спасательных плотах их раскидало по морю", — рассказал брат погибшего оккупанта.

При этом, российское командование не называет точную дату смерти своего солдата. 

"На кресте дата: 9 мая 2022 года. В свидетельстве о смерти значится 7 мая. По словам сослуживцев, в море на спасательных плотах группа провела двое суток. Алексей скончался в 10 утра 9 мая", — отмечает издание. 

Читайте также: "Буде сражаться, сколько нужно". Буданов объяснил стратегическую важность острова Змеиный

Наталия Софиенко
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российская агрессия Змеиный
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