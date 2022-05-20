Российские оккупанты начали признавать потери на Змеином — штаб Одесской ОВА

Российские оккупанты начали признавать свои потери на острове Змеиный. Об этом заявил глава ОВА Сергей Братчук в утреннем видеообращении.

"Рашисты стали признавать свои потери на о. Змеиный… начали хоронить своих погибших", — сказал Братчук.

Кроме того, российское издание Фонтанка.ру сообщает о похоронах российского военного в Петербурге, погибшем на Змеином якобы 9 мая.

Родственники оккупанта рассказали, что 7 мая группа российских военных была на патрульном катере в Черном море у острова Змеиный.

"Ракета попала в катер, подошел второй, его тоже подбили. На спасательных плотах их раскидало по морю", — рассказал брат погибшего оккупанта.

При этом, российское командование не называет точную дату смерти своего солдата.

"На кресте дата: 9 мая 2022 года. В свидетельстве о смерти значится 7 мая. По словам сослуживцев, в море на спасательных плотах группа провела двое суток. Алексей скончался в 10 утра 9 мая", — отмечает издание.

7 мая в районе Змеиного украинские войска уничтожили три катера российских оккупантов и один повредили.

14 мая сообщалось, что в Крым свозят 200-х и 300-х российских оккупантов с острова Змеиный, а из 40 командированных связистов живыми вернулись всего восемь.

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Наталия Софиенко

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