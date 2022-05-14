В Крым свозят 200-х и 300-х со Змеиного: из 40 связистов РФ живыми вернулись восемь – ГУР

В Крым свозят 200-х и 300-х российских оккупантов с острова Змеиный, а из 40 откомандированных связистов живыми вернулись лишь восемь. Об этом сообщает ГУР Минобороны.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Украинская разведка сообщает, что в оккупированный Севастополь свозят убитых и раненых российских военных, и из 40 связистов ВС РФ, откомандированных на остров Змеиный, живыми вернулись восемь. Одновременно были эвакуированы тела 10 погибших. Все они – военнослужащие части спецсвязи ВС РФ, которая дислоцируется в оккупированном Севастополе.

По данным ГУР, сейчас в севастопольской военной больнице переполнены отделения хирургии и травматологии. Из-за высокой нагрузки в ​​палатах ставят по 40 коек.

Кроме того, из-за большого количества раненых оккупанты Крыма требуют от предпринимателей отправлять работников в пункты сдачи крови. При этом донором может стать кто угодно – никаких медицинских документов не требуется, обследования не проводятся.

Также ГУР сообщает, что на местные "госпредприятия" поступило распоряжение отправлять в военкоматы определенное количество мужчин (зависит от общего количества сотрудников). Крымчанам предлагается подписать контракты на срок от трех месяцев до одного года. Их обещают отправить в Херсонскую и Запорожскую области.

Читайте также: Россия тянет системы ПВО на Змеиный, но украинцы готовят фатальный ответ – Одесская ОВА

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.