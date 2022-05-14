В Крым свозят 200-х и 300-х со Змеиного: из 40 связистов РФ живыми вернулись восемь – ГУР
В Крым свозят 200-х и 300-х российских оккупантов с острова Змеиный, а из 40 откомандированных связистов живыми вернулись лишь восемь. Об этом сообщает ГУР Минобороны.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Украинская разведка сообщает, что в оккупированный Севастополь свозят убитых и раненых российских военных, и из 40 связистов ВС РФ, откомандированных на остров Змеиный, живыми вернулись восемь. Одновременно были эвакуированы тела 10 погибших. Все они – военнослужащие части спецсвязи ВС РФ, которая дислоцируется в оккупированном Севастополе.
По данным ГУР, сейчас в севастопольской военной больнице переполнены отделения хирургии и травматологии. Из-за высокой нагрузки в палатах ставят по 40 коек.
Кроме того, из-за большого количества раненых оккупанты Крыма требуют от предпринимателей отправлять работников в пункты сдачи крови. При этом донором может стать кто угодно – никаких медицинских документов не требуется, обследования не проводятся.
Также ГУР сообщает, что на местные "госпредприятия" поступило распоряжение отправлять в военкоматы определенное количество мужчин (зависит от общего количества сотрудников). Крымчанам предлагается подписать контракты на срок от трех месяцев до одного года. Их обещают отправить в Херсонскую и Запорожскую области.
- С прошлой недели на Змеином активизировались бои. Украинские военные уничтожили на острове российские катера, системы ПВО, вертолет с десантом. В небе идут воздушные баталии.
- 12 мая около Змеиного загорелся российский корабль "Всеволод Бобров". Советник главы ОП Алексей Арестович сообщил, что, по предварительным данным, он вез на остров системы ПВО.
Читайте также: Россия тянет системы ПВО на Змеиный, но украинцы готовят фатальный ответ – Одесская ОВА
Комментарии