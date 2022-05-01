Россию нужно победить. Иначе будет еще одна война – советник Дуды

Польша готова стать одним из гарантов безопасности Украины, но не поддержит мирное соглашение, которое означало бы потерю Украиной своей территории. Об этом сказал внешнеполитический советник президента Польши Якуб Кумох в интервью Gazeta.pl.

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"Украина предложила Польше присоединиться к группе стран, гарантирующих ее безопасность. Президент и правительство решили, что Польша не будет уклоняться от своей ответственности", – сказал он.

По словам дипломата, предложенный Украиной вариант мирного соглашения – один из возможных путей прекращения войны, но только в случае сохранения территориальной целостности Украины и ее независимости.

"Я могу вас заверить: мы не поддерживаем мирное соглашение, которое отдало бы Украину России. Чемберлену не место", – сказал советник Дуды.

Россия хочет, чтобы Украина признала утрату Крыма и Донбасса, а возможно, и части Херсонской и Запорожской областей, а гарантии безопасности были такими же необязательными, как в Будапештском меморандуме. Но "это смешно", считает Кумох. По его мнению, позиция России сейчас не так сильна, как раньше.

"Вначале они также требовали разоружения Украины, но требовать разоружения государства, армия которого разгромила значительную часть российских войск в сухопутном бою, является наглостью", – сказал он.

Кумох заявил, что Польша хочет полного поражения России, потому что другой результат приведет только к еще одной войне.

"Россияне будут отмечать себе на картах: 2014 – Крым и часть Донецкой и Луганской областей, 2022 – новые достижения. А Путин оставит после себя завещание с парафразом Суворова: "Потомство мое, прошу брать мой пример". Реконкиста, так называемый сбор "земель русских", "продолжится. Это необязательно будет успешным, но мы будем обречены на вечную войну", – сказал Кумох.

"Россию надо победить. РФ должна осознать, что политика милитаризма и империализма провалилась. Подобно тому, как Германия получила такое осознание после Второй мировой войны и стала важным элементом европейской политики, так и Россия после поражения в Украине должна отказаться от видения завоеваний. Должна очиститься. Как Германия", – сказал советник Дуды.

29 апреля стало известно, что Польша поставила Украине более 200 танков Т-72. Этого хватит для формирования двух бригад.

Андрей Водяный

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