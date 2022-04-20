"Самолетный парк ВСУ несколько увеличился". Арестович о заявлении Пентагона по самолетам

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Украина увеличила самолетный парк Вооруженных Сил благодаря помощи США. Об этом он сказал на брифинге в среду, комментируя вчерашнее заявление спикера Министерства обороны США Джона Кирби.

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Некоторые медиа трактовали расплывчатую формулировку представителя Пентагона о том, как "получили истребители", но в Минобороны Украины официально заявили, что Украина не получала новых самолетов от партнеров, а только запчасти и детали для восстановления и ремонта имеющегося в наличии авиапарка.

Арестович подтвердил эту информацию.

"Все видели сообщения сегодня, что поступили самолеты. Но давайте сформулируем это так: самолетный парк Вооруженных Сил Украины несколько увеличился. На этом пока все", – сказал он.

Президент Владимир Зеленский в конце марта обратился к странам НАТО с просьбой дать Украине один процент танков и боевых самолетов, которые у них есть. С тех пор Запад начал помогать Украине с тяжелой техникой, в частности, артиллерией и системами противовоздушной обороны, но не самолетами.

Андрей Водяный

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