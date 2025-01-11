Санкции США серьезно нарушат экспорт российской нефти Индии и Китаю – Reuters

Аналитик UBS предполагает, что Трамп не будет отменять ограничения и использует их для переговоров об окончании войны. В Белом доме это отрицают

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Новые американские санкции "серьезно нарушат" экспорт российской нефти для основных ее покупателей – Индии и Китая. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники в российской нефтеторговле и индийской переработке.

"Индия и Китай сейчас пытаются найти альтернативы", – заявил Анас Алхаджи, управляющий партнер в консалтинговой фирме Energy Outlook Advisors.

Аналитик финансовой компании UBS Джованни Стауново заявил, что эти санкции сократят объемы экспорта российской нефти и сделают ее более дорогой.

По его мнению, своевременность санкций (всего за несколько дней до инаугурации Дональда Трампа ) делает вероятным то, что будущий президент США сохранит эти ограничения и использует их как инструмент для переговоров по мирному договору в российско-украинской войне.

Накануне в администрации Джо Байдена отрицали такую версию. Советник Белого дома Джон Кирби утверждал, что стороны не готовы к таким переговорам.

Аналитик брокерской компании StoneX Алекс Хоудс отметил, что цены на нефть также поднялись из-за сильного холода США, а в Европе поднялся спрос на топочный мазут.

"У нас есть несколько клиентов в гавани Нью-Йорка, которые наблюдают резкий рост спроса на топочный мазут. Мы также видели тендер на другие виды топлива для отопления", – рассказал Хоудс.

Аналитики JPMorgan ожидают значительного роста мирового спроса на нефть по сравнению с 2024-м на 1,6 млн баррелей в день в первом квартале текущего года, главным образом повышенной потребности в топочном мазуте, керосине и сжиженном газе.

В пятницу 10 января цены на нефть выросли почти на 3% до самого высокого уровня за три месяца, поскольку трейдеры готовились к перебоям в поставках по причине крупнейшего американского пакета санкций, направленного на доходы от российских нефти и газа.

Фьючерсы на нефть марки Brent остановились на уровне $79,76 за баррель, поднявшись на $2,84 или 3,7% после того, как впервые с 7 октября превысили $80 за баррель. Между тем, фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на $2,65 или 3,6% до $76,57 за баррель, что также является трехмесячным максимумом.

В общем, оба контракта на своем сессионном максимуме выросли более чем на 4% после того, как трейдеры в Европе и Азии распространяли непроверенный документ с подробным описанием санкций.