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"Схемы" начали идентификацию погибших на крейсере "Москва". Нашли подтверждение

Цей матеріал також доступний українською
16.04.2022, 23:51
Ракетный крейсер Москва (Фото: ТГ Максима Марченко)

Журналисты "Схем" (Радио Свобода) начали идентификацию погибших российских моряков из состава экипажа уничтоженного силами ВСУ российского крейсера "Москва". Уже удалось установить личность одного погибшего мичмана "Москвы" – Ивана Вахрушева, служившего в пятой боевой части, отвечавшей за эксплуатационную безопасность корабля, пишут "Схемы".   

"Схемы" нашли пост в "Одноклассниках" женщины по имени Варвара Вахрушева. Она сообщила, что ее муж погиб во время "выполнения своих обязанностей".  

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Пользователь "Вконтакте" по просьбе "Схем" обратился к Варваре Вахрушевой, которая подтвердила, что ее муж погиб в результате затопления крейсера "Москва". При этом обстоятельства гибели Вахрушева жене не сообщили. "Тело его обнаружили. Сообщили в четверг (14 апреля. – Ред.)". 

По словам женщины, 27 членов экипажа "Москвы" пропали без вести.  

Мичману "Москвы" Ивану Вахрушеву был 41 год. Он родом из села Ничкино Сарапульского района Удмуртской республики. 

"Схемы" начали идентификацию погибших на крейсере "Москва". Нашли подтверждение

  • 14 апреля крейсер "Москва" после удара ракетами "Нептун" перевернулся и начал тонуть. В тот же день Минобороны РФ подтвердило, что крейсер "Москва" затонул. 16 апреля расследователи нашли, где затонул крейсер "Москва": спутниковое фото Черного моря. 16 апреля главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов сообщил, что личный состав крейсера "Москва" находится в оккупированном Севастополе. 

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Роман Брыль
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