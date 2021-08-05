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Школа "Оптима": что ожидает дистанционное образование в будущем P

Цей матеріал також доступний українською
05.08.2021, 17:00
Школа

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Наряду с традиционной, украинцы все больше уделяют внимание дистанционном образованию. Этому способствуют эпидемиологическая ситуация в мире, а также развитие новейших технологий.

Работа в данном образовательном сегменте продолжается. В частности, в конце месяца генеральный директор Центра образования "Оптима" Мария Милецкая и ректор Национального университета биоресурсов и природопользования, эксминистр образования Станислав Николаенко обсудили актуальные вопросы подготовки учеников и учителей к новым реалиям.

В ходе встречи акцентировалось внимание на развитии современных технических средств, передовых наработках, а также концепции качественного образования.

Так, в ходе встречи Мария Милецкая и директор по развитию Андрей Марченко рассказали об успехах и достижениях выпускников школы "Оптима" на ВНО и использованные школой инновации и передовые методики в образовании.

Относительно планов на 2021 – 22 учебный год, то уже с 1 сентября воспитанников "Оптимы" ожидает не только расширенная индивидуальная программа и лучшая в Украине база учебных материалов, но и углубленное изучение математики и английского языка, а также интегрированные IT-классы.

Кроме этого, младшие школьники смогут лучше адаптироваться к дистанционному обучению благодаря виртуальным мини классам, а также изучать английский на лучшей лицензированной платформе – Oxford Learn.

Инновации "Оптимы" на этом не заканчиваются. Значительное внимание школа уделяет практической составляющей, так называемым кейс-урокам. При этом интегрированная STEM-концепция стала основой новых углубленных математических и IT-направлений.

Ведь, уверены учредители и педагоги школы, сегодня чрезвычайно важно не только дать школьникам прочный фундамент знаний, помочь выбрать дальнейший профессиональный путь, но и привлечь талантливую молодежь к научным разработкам.

По итогам встречи школа "Оптима" и НУБиП подписали соответствующий договор о сотрудничестве.

Вуз и школа намерены продолжить и расширить совместную работа в сфере профориентации, внедрять инновации в учебный процесс, привлекать учащихся к научной и исследовательской деятельности, повышать качество профильного образования в Украине.

"Оптима" - первая в Украине полностью дистанционная школа европейского образца, которая входит в ТОП-50 лучших учебных заведений для школьников по результатам ВНО, а также является официальным партнером одобренного МОН проекта "Умники" (Smart Kids). Воспитанники и выпускники школы "Оптима" неоднократно демонстрировали отличные знания и мотивацию к обучению, на чем акцентировала декан гуманитарно-педагогического факультета НУБиП Инна Савицкая.

Национальный университет биоресурсов и природопользования - это один из крупнейших украинских вузов, который имеет сильную исследовательскую базу. На встрече ректор университета Станислав Николаенко презентовал наработки и достижения НУБиП в сфере биотехнологий, агробиологии, автоматизации и робототехники.

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оптима Национальный университет биоресурсов и природопользования
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