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"Скажите всем: Убивайте оккупантов". Послание украинцам от командования в начале войны: WP

Цей матеріал також доступний українською
24.08.2022, 15:54
Евгений Мойсюк (скриншот)

В большом материале The Washington Post "Битва за Киев", рассказывающем о первых днях наступления российских оккупантов на столицу Украины, приводятся слова генерал-лейтенанта Евгения Мойсюка о том, что нужно делать украинцам, когда враг зайдет в их города. 

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В частности, упоминается эпизод, когда помощники по оборонным коммуникациям спешили по коридору укрепленного бункера за Евгением Мойсюком, командующим №2 в украинской армии, чтобы спросить его, какое послание они должны передать украинцам, когда российские войска войдут в их города. 

Мойсюк остановился и обернулся. "Скажите всем: "Убивайте оккупантов. Убивайте оккупантов", – сказал Мойсюк.  

Также в материале WP описывается эпизод о выдвинутом Россией ультиматуме капитулировать в первые дни войны. В ответ на ультиматум министр обороны Алексей Резников сказал, что готов принять капитуляцию с российской стороны.  

Читайте также: Звонок Монастырского и ультиматум из Кремля. WP рассказал, как Зеленский провел 24 февраля 

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Роман Брыль
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