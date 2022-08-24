"Скажите всем: Убивайте оккупантов". Послание украинцам от командования в начале войны: WP

В большом материале The Washington Post "Битва за Киев", рассказывающем о первых днях наступления российских оккупантов на столицу Украины, приводятся слова генерал-лейтенанта Евгения Мойсюка о том, что нужно делать украинцам, когда враг зайдет в их города.

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В частности, упоминается эпизод, когда помощники по оборонным коммуникациям спешили по коридору укрепленного бункера за Евгением Мойсюком, командующим №2 в украинской армии, чтобы спросить его, какое послание они должны передать украинцам, когда российские войска войдут в их города.

Мойсюк остановился и обернулся. "Скажите всем: "Убивайте оккупантов. Убивайте оккупантов", – сказал Мойсюк.

Также в материале WP описывается эпизод о выдвинутом Россией ультиматуме капитулировать в первые дни войны. В ответ на ультиматум министр обороны Алексей Резников сказал, что готов принять капитуляцию с российской стороны.

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Ранее The Washington Post публиковала развернутый материал о планах российского диктатора Владимира Путина перед большой войной против Украины, о которых администрация президента США Джо Байдена знала еще осенью 2021 года.

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Роман Брыль

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