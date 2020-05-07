Совет Европы призвал украинскую власть не ставить под угрозу независимость НАБУ

Президент ГРЕКО Марин Мрчела (скрин с видео Youtube/KARTE NA STOL)

В Совете Европы обратили внимание на законопроект № 3133 и предостерегли украинскую власть от посягательств на независимость Национального антикоррупционного бюро. Об это говорится в письме президента Группы государств по борьбе с коррупцией при Совете Европы Марина Мрчела, адресованном члену Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики Михаилу Буроменскому.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В частности, внимание ГРЕКО привлек законопроект № 3133, который предусматривает изменение оснований для увольнения руководителя НАБУ. В антикоррупционном органе Совета Европы полагают, что Нацбюро необходимо защитить от "ненадлежащего влияния или давления" и обеспечить его операционную независимость, выполнив при этом условия рекомендаций ГРЕКО.

В конце Мрчела просит уведомить о его письме компетентные органы власти, чтобы убедиться, что при принятии законов украинская власть полностью придерживается рекомендаций ГРЕКО о независимости НАБУ, а также - предоставить в ГРЕКО дополнительную информацию по этому вопросу до 1 июня.

Ранее, 28 апреля, упомянутый законопроект № 3133 был одобрен профильным комитетом, который рекомендовал рассмотреть его в Верховной Раде.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

10 марта 2020 года на рассмотрение в Раду депутатами СН был внесен законопроект № 3180, которым предлагается расширить перечень оснований для увольнения директора НАБУ.

28 апреля комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде принять за основу проект № 3133, который в НАБУ расценили как "очередную попытку наступления на независимость".

Читайте также: Верховной Раде предложили уволить директора НАБУ Артема Сытника - под проектом постановления подписалось 216 депутатов