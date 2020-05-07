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Совет Европы призвал украинскую власть не ставить под угрозу независимость НАБУ

Совет Европы призвал украинскую власть не ставить под угрозу независимость НАБУ - Фото
Президент ГРЕКО Марин Мрчела (скрин с видео Youtube/KARTE NA STOL)
07.05.2020, 13:15

В своем письме глава антикоррупционного органа Совета Европы предостерег Украину от изменений в законах, которые повлияют на независимость в НАБУ

В Совете Европы обратили внимание на законопроект № 3133 и предостерегли украинскую власть от посягательств на независимость Национального антикоррупционного бюро. Об это говорится в письме президента Группы государств по борьбе с коррупцией при Совете Европы Марина Мрчела, адресованном члену Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики Михаилу Буроменскому.

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В частности, внимание ГРЕКО привлек законопроект № 3133, который предусматривает изменение оснований для увольнения руководителя НАБУ. В антикоррупционном органе Совета Европы полагают, что Нацбюро необходимо защитить от "ненадлежащего влияния или давления" и обеспечить его операционную независимость, выполнив при этом условия рекомендаций ГРЕКО.

В конце Мрчела просит уведомить о его письме компетентные органы власти, чтобы убедиться, что при принятии законов украинская власть полностью придерживается рекомендаций ГРЕКО о независимости НАБУ, а также - предоставить в ГРЕКО дополнительную информацию по этому вопросу до 1 июня.

Ранее, 28 апреля, упомянутый законопроект № 3133 был одобрен профильным комитетом, который рекомендовал рассмотреть его в Верховной Раде.

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  • 10 марта 2020 года на рассмотрение в Раду депутатами СН был внесен законопроект № 3180, которым предлагается расширить перечень оснований для увольнения директора НАБУ.
  • 28 апреля комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде принять за основу проект № 3133, который в НАБУ расценили как "очередную попытку наступления на независимость".

Читайте также: Верховной Раде предложили уволить директора НАБУ Артема Сытника - под проектом постановления подписалось 216 депутатов

Дарья Мостовая
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