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Современная украинская женщина. Кто она? Как гармонично сочетать различные аспекты жизни? Как достичь своих целей? В чем рецепт успеха? Ответы на эти и другие вопросы пытались найти 12 июня во время публичной презентации проекта #СОЗНАТЕЛЬНАЯ, инициированного общественной организацией «ПРОЗРАЧНЫЙ ВЫБОР».

«Основой возникновения проекта является истории многочисленных женщин, которые вопреки жизненным невзгодам добивались успеха. Главная цель - поддержать, мотивировать и консолидировать их путем обсуждения личных побед и поражений », - подчеркнула Юлия Сергеева, автор проекта, адвокат и правозащитница. Поэтому эта инициатива дает возможность женщинам найти единомышленников и ответить на вопросы, типичные для представительниц разных социальных слоев: женственность, сочетание карьеры и личной жизни, соблюдение социальных гарантий, преодоления дискриминации по признаку пола. Примечательно, что учавствовать в проекте можно через Facebook или Instagram. Каждый желающий имеет возможность поделиться своей уникальной историей с хэштегом # СОЗНАТЕЛЬНАЯ. Троих наиболее впечатляющих и мотивирующих авторов определят в следующем месяце. В качестве награды - профессиональная фотосессия, публикация истории в СМИ и призы от партнеров.

Примером для участников проекта должны стать его амбассадоры - самые яркие личности, которые и определят победительниц. Конечно же, лицом проекта стали успешные украинки: соучредитель организации, благодетельница и путешественница Oльга Сергеева, теле- и радиоведущая Юлия Бурковская, основательница проекта GOROD «S», теле- и радиоведущая Снежана Егорова, Президент Международной общественной организации «Женщина III тысячелетия» Лидия Лисимова, адвокат Екатерина Власюк, паралимпийская чемпионка Светлана Трифонова, телеведущая, депутат Сумского районного совета Анна Валевская, первая зарубежная амбассадор Татьяна Доронина из Лондона. Лидер партии «Социальная справедливость», депутат Киевского городского совета Алла Шлапак, отметила: «В Юле я узнала себя. Она так же разрывается между работой и сыном, как я когда-то. Скучает и хочет быть рядом с ребенком, уделять ему внимание, но вместе с тем, наличие маленького ребенка - огромный стимул развиваться, не останавливаться, искать рецепт успеха. Не просто искать, а создавать, как и те женщины, которые сегодня здесь собрались».

Несмотря на то, что целевой аудиторией проекта являются представительницы прекрасного пола, его амбассадорами и членами жюри также есть и мужчины. Каждый из них имеет личное видение проекта. Андрей Куликов, знаковый украинский журналист, теле- и радио ведущий, традиционно поддерживает проекты организации #СОЗНАТЕЛЬНОЕРОДИТЕЛЬСТВО и #СОЗНАТЕЛЬНАЯ. Александр Кузьма, директор предприятия «Украинская бронетехника», отметил, что в современных общественно-политических условиях, женщина остается хранительницей домашнего очага, символом семьи. Однако присущие ей мудрость и стрессоустойчивость позволяют успешно работать и в политике, и в бизнесе. Похожей точки зрения придерживается и Андрей Николаенко, председатель совета директоров компании «Велта», политик и дипломат, глава «Федерации бейсбола и софтбола Украины»: «Общество должно преодолеть стереотипные представления о женщинах как слабый пол. Залог успешного развития Украины - причастность к ее развитию большего количества прекрасных представительниц. Я всегда поддерживал и буду поддерживать в дальнейшем конструктивные женские социальные проекты».

Общим в выступлениях амбассадоров и членов жюри стало видение понятия «гендерное равенство», которое является не столько юридическим вопросом и уравниванием прав мужчин и женщин, сколько обеспечением гармоничных условий для всестороннего развития и взаимодействия обоих полов на благо индивидов, общества и государства. И проект #СОЗНАТЕЛЬНАЯ является первым шагом на пути к этому.

Воплощать его в жизнь каждая участница планирует по-своему. Путешественница Ольга Сергеева свое призвание видит в помощи пожилым людям. По ее словам, они умирают не от старости, а от одиночества. И преодолеть его могут незаметные для обычного украинца вещи, такие как праздничные поздравительные открытки. В другой сфере себя видит паралимпийская чемпионка Светлана Трифонова, долгое время занимается реабилитацией людей после сверхсложных травм: «Я ценю, все что имею. Именно поэтому стараюсь помогать всем, кто в этом нуждается. И большое удовольствие получаю от достижений своих подопечных».

Опыт и креативность инициаторов и впечатляющий состав амбассадоров проекта

#СОЗНАТЕЛЬНАЯ позволяет предполагать прогрессивные и впечатляющие пути его развития и дальнейших перспектив, в чем во время презентации заверила Юлия Сергеева. И пока представители общественной организации «ПРОЗРАЧНЫЙ ВЫБОР» будут готовить новые приятные сюрпризы, все с нетерпением ждут имена тройки победительниц проекта #СОЗНАТЕЛЬНАЯ.