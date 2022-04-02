США договариваются с союзниками о передаче Украине советских танков – NYT

Правительство США договаривается с союзниками НАТО о том, чтобы они передали Украине танки советского производства. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на неназванного представителя американских властей.

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Процесс передачи танков может начаться уже скоро, но источник отказался сказать, кто именно готов поделиться с Украиной техникой. Так же не сообщается, о каком количестве танков может идти речь.

По словам источника NYT, эти переговоры стали следствием обращения президента Владимира Зеленского, который 24 марта призвал НАТО поделиться с Украиной 1% своих танков. "Украина просила процент. Один процент от всех ваших танков! Отдать нам или продать нам. Но у нас пока нет ясного ответа", – сказал тогда украинский президент.

В 2021 году Польша сообщила о приобретении 250 американских танков M1A2 Abrams в новой версии SEPv3, которые должны были заменить устаревшие танки Т-72. Страна тоже давно оснащает свои танковые части немецкими "леопардами".

Госдепартамент США одобрил продажу танков Польши в середине февраля 2022 года.

Андрей Водяный

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