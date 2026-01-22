Стерненко назначен на должность советника министра обороны

Волонтер будет заниматься вопросом повышения использования БпЛА на фронте

Михаил Федоров и Сергей Стерненко (Фото: Telegram Михаил Федоров)

Общественный деятель и активист Сергей Стерненко назначен советником министра обороны по вопросам повышения использования беспилотных летательных аппаратов на фронте. Об этом сообщил глава министерства Михаил Федоров.

"Его опыт поможет нам реализовать общее видение повышения эффективности беспилотных подразделений", – добавил он

По словам Федорова, минобороны должно работать над несколькими ключевыми направлениями, в частности базовым обеспечением подразделений БпЛА и систематизацией поставок, чтобы военные получали эффективное оружие, которое работает непосредственно на фронте.

Отдельный фокус, по его словам, сделан на аналитике и эффективности применения беспилотников. Федоров отметил, что сейчас около 50 дроновых подразделений из более 400 обеспечивают примерно 70% всех поражений противника.

"Наша цель – помочь быстро вырасти другим 350 и значительно увеличить масштаб уничтожения россиян", – добавил министр.