Стерненко призначений на посаду радника міністра оборони

Михайло Федоров та Сергій Стерненко (Фото: Telegram Михайло Федоров)

Громадський діяч та активіст Сергій Стерненко призначений радником міністра оборони з питань підвищення використання безпілотних літальних апаратів на фронті. Про це повідомив глава міністерства Михайло Федоров.

"Його досвід допоможе нам реалізувати спільне бачення підвищення ефективності безпілотних підрозділів", – додав він

За словами Федорова, міноборони має працювати над кількома ключовими напрямами, зокрема базовим забезпеченням підрозділів БпЛА та систематизацією постачання, аби військові отримували ефективну зброю, яка працює безпосередньо на фронті.

Окремий фокус, за його словами, зроблено на аналітиці та ефективності застосування безпілотників. Федоров зазначив, що наразі близько 50 дронових підрозділів із понад 400 забезпечують приблизно 70% усіх уражень противника.

"Наша мета – допомогти швидко вирости іншим 350 і значно збільшити масштаб знищення росіян", – додав міністр.