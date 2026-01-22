"Щоб досягти цілей війни". Уряд звільнив п'ятьох заступників міністра оборони

Михайло Федоров (Фото: Міноборони)

Кабінет міністрів звільнив п'ятьох заступників міністра оборони, повідомив призначений 14 січня глава відомства Михайло Федоров.

"Перебудовуємо систему менеджменту МО, щоб досягнути цілей війни", – заявив чиновник.

За його словами, рішення про звільнення заступників міністра уряд ухвалив ще 21 січня.

Йдеться про п'ятьох посадовців: бригадного генералаАнатолія Клочка, Олександра Козенка, генерал-лейтенантаМиколу Шевцова, полковника Володимира Заверуху та Ганну Гвоздяр (детальніше про них читайте тут).

Уряд призначив їх наприкінці липня 2025 року до команди Дениса Шмигаля, який того ж місяця став керівником МО. Нині він обіймає посаду першого віцепрем'єра – міністра енергетики.

Федоров анонсував, що частина зі звільнених заступників продовжить працювати у команді відомства на інших напрямах на посадах радників або очільників проєктних офісів.

Міністр додав, що нових членів команди МО, які опікуватимуться "важливими напрямами діяльності", представлять найближчими тижнями.

"Це крок до оновлення міністерства, щоб виконати завдання президента [Володимира Зеленського] – побудувати систему, яка здатна зупинити ворога в небі, просування на землі, посилити асиметричні й кіберудари по ворогу та його економіці", – розповів чиновник.

Він зауважив, що першим з ключових етапів досягнення таких цілей є перебудова менеджменту, додавши, що лише завдяки "максимально ефективній" роботі людського капіталу та технологій Україна може зупинити РФ.

За словами міністра, МО відкрито до "нових людей, які мають візію, успішні проєкти, здатні ефективно втілювати в життя асиметричні інноваційні технологічні ідеї".