Федоров: У стратегічних цілях України – вбивати 50 000 російських окупантів на місяць

Міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що однією зі стратегічних цілей України у війні є знищення пів сотні тисяч російських окупантів кожного місяця. Про це чиновник повідомив під час зустрічі з медіа.

"Президент поставив чітке завдання: побудувати систему, яка здатна зупинити ворога в небі, просування на землі, посилити асиметричні й кіберудари по ворогу та його економіці. Зробити ціну війни для Росії такою, яку вона не зможе потягнути. Тим самим примусити до миру силою. Дипломати займаються власним треком, але паралельно ми повинні робити своє", – розповів Федоров.

За його словами, до такого результату мають призвести два ключові етапи: перебудова менеджменту та вбивство 50 000 загарбників на місяць.

Стосовно першого Федоров заявив, що нове керівництво МО хоче змінити парадигму, у якій відомство відповідає лише за закупівлі та забезпечення: "Це робота цивільного нагляду й координації. Нам потрібен правильний діалог, правильна синхронізація. Потрібно ставити правильні завдання. Система, у якої їх немає, починає хворіти".

Міністр зазначив, що менеджмент має створюватися навколо тих, хто спроможний досягати визначених цілей, і якщо люди не показують "результатів, які підлягають вимірюванню" – то вони не можуть лишатися у системі.

"Друга стратегічна ціль – убивати 50 000 росіян на місяць.Минулого місяця вбили 35 000 — усі ці втрати верифіковані на відео. Якщо досягнемо показника в 50 000 – побачимо, що буде з ворогом. Вони сприймають людей як ресурс, проблеми з яким уже очевидні", – підсумував чиновник.