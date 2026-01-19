Зеленський зустрівся з Малюком: Продовжуємо готувати асиметричні операції проти Росії

Володимир Зеленський і Василь Малюк (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський мав зустріч з колишнім главою Служби безпеки України Василем Малюком, який продовжує працювати у відомстві, стосовно нових заходів проти країни-агресора. Про це глава держави повідомив у своїх соцмережах.

"Доповідь Василя Малюка. Продовжуємо підготовку наших асиметричних операцій проти Росії", – розповів Зеленський.

Президент додав, що СБУ та інші державні структури "повністю забезпечені" ресурсами, які їм потрібні.

Також глава держави заслухав доповідь тимчасово виконувача обов'язки керівника СБУ Євгенія Хмари й погодив нові бойові операції.

"Продовжується і внутрішня трансформація Служби – саме так, щоб посилити нашу державу", – додав президент.