Зеленський зустрівся з Малюком: Продовжуємо готувати асиметричні операції проти Росії
Артем Джеріпа
Редактор новин LIGA.net
Президент Володимир Зеленський мав зустріч з колишнім главою Служби безпеки України Василем Малюком, який продовжує працювати у відомстві, стосовно нових заходів проти країни-агресора. Про це глава держави повідомив у своїх соцмережах.
"Доповідь Василя Малюка. Продовжуємо підготовку наших асиметричних операцій проти Росії", – розповів Зеленський.
Президент додав, що СБУ та інші державні структури "повністю забезпечені" ресурсами, які їм потрібні.
Також глава держави заслухав доповідь тимчасово виконувача обов'язки керівника СБУ Євгенія Хмари й погодив нові бойові операції.
"Продовжується і внутрішня трансформація Служби – саме так, щоб посилити нашу державу", – додав президент.
- Водночас перший заступник глави СБУ Поклад повідомив Зеленському, що Сили оборони взяли в полон окупанта, причетного до страти українських військовополонених у Курській області.
