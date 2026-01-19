Зеленский встретился с Малюком: Продолжаем готовить асимметричные операции против России
Артём Джерипа
Редактор новостей LIGA.net
Президент Владимир Зеленский встречался с бывшим главой Службы безопасности Украины Василием Малюком, который продолжает работать в ведомстве, относительно новых мероприятий против страны-агрессора. Об этом глава государства сообщил в своих соцсетях.
"Доклад Василия Малюка. Продолжаем подготовку наших асимметричных операций против России", – рассказал Зеленский.
Президент добавил, что СБУ и другие государственные структуры "полностью обеспечены" ресурсами, которые им нужны.
Также глава государства заслушал доклад временно исполняющего обязанности руководителя СБУ Евгения Хмары и согласовал новые боевые операции.
"Продолжается и внутренняя трансформация Службы – именно так, чтобы усилить наше государство", – добавил президент.
- В то же время первый заместитель главы СБУ Поклад сообщил Зеленскому, что Силы обороны взяли в плен оккупанта, причастного к казни украинских военнопленных в Курской области.
Комментарии (0)