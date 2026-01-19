Зеленский встретился с Малюком: Продолжаем готовить асимметричные операции против России

Владимир Зеленский и Василий Малюк (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский встречался с бывшим главой Службы безопасности Украины Василием Малюком, который продолжает работать в ведомстве, относительно новых мероприятий против страны-агрессора. Об этом глава государства сообщил в своих соцсетях.

"Доклад Василия Малюка. Продолжаем подготовку наших асимметричных операций против России", – рассказал Зеленский.

Читайте также Без Малюка. Что означает смена руководителя СБУ и чего ожидать от Хмары

Президент добавил, что СБУ и другие государственные структуры "полностью обеспечены" ресурсами, которые им нужны.

Также глава государства заслушал доклад временно исполняющего обязанности руководителя СБУ Евгения Хмары и согласовал новые боевые операции.

"Продолжается и внутренняя трансформация Службы – именно так, чтобы усилить наше государство", – добавил президент.