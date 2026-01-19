Зеленский заявил о пленении россиянина, виновного в казни пленных в Курской области

Александр Поклад и Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Силы обороны взяли в плен российского военного, причастного к казни украинских военнопленных в Курской области. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по результатам доклада первого заместителя главы Службы безопасности Украины Александра Поклада.

"Взят в плен именно тот россиянин, который виновен в расстреле украинских пленных в октябре прошлого года в Курской области", – написал глава государства.

Он добавил, что каждый российский убийца должен отвечать за содеянное. Президент заверил, что "так и будет".

Зеленский акцентировал, что Украина противодействует и российским диверсиям в тылу. Он поблагодарил СБУ за защиту граждан.