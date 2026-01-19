Зеленский заявил о пленении россиянина, виновного в казни пленных в Курской области
Татьяна Ланчуковская
Редактор новостей LIGA.net
Силы обороны взяли в плен российского военного, причастного к казни украинских военнопленных в Курской области. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по результатам доклада первого заместителя главы Службы безопасности Украины Александра Поклада.
"Взят в плен именно тот россиянин, который виновен в расстреле украинских пленных в октябре прошлого года в Курской области", – написал глава государства.
Читайте также
Он добавил, что каждый российский убийца должен отвечать за содеянное. Президент заверил, что "так и будет".
Зеленский акцентировал, что Украина противодействует и российским диверсиям в тылу. Он поблагодарил СБУ за защиту граждан.
- По состоянию на июль 2025 года Офису генпрокурора было известно о казни 273 украинских военнопленных.
- В мае спецназовцы взяли в плен оккупанта, расстрелявшего безоружных украинских бойцов в Курской области.
Комментарии (0)