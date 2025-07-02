Лубинец заявил о 268 казненных украинских военнопленных. Но их уже больше
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о казни российскими войсками 268 украинских военнопленных. Однако Офис генерального прокурора в ответ на информационный запрос LIGA.net предоставил другие данные – количество казненных военнопленных увеличилось.
Как сообщает Укринформ, о 268 убитых российскими захватчиками военнопленных Лубинец сказал во время пресс-конференции по случаю третьей годовщины своего пребывания в должности. Эти данные также приводила прокуратура в конце мая. Тогда по этим фактам было открыто 75 уголовных производств.
Однако 1 июля Офис генерального прокурора сообщил LIGA.net: "В период с 24.02.2022 по 01.07.2025 органами прокуратуры Украины обеспечивалось процессуальное руководство в 77 уголовных производствах по фактам убийства 273 украинских военнопленных".
Также ведется отдельное расследование по факту казни 49 украинских военнослужащих, которые находились в плену в Еленовке.
За последние шесть месяцев – с января по июнь 2025 года – в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении 22 уголовных правонарушений указанной категории, касающихся убийства 56 украинских военнопленных.
- По состоянию на 1 июля украинские суды вынесли реальные приговоры 18 взятым в плен российским военным преступникам.
- Что касается именно убийства украинских военнопленных, то подозрения получили до десятка оккупантов, осуждены – двое.