Лубінець заявив про 268 страчених українських військовополонених. Але їх вже більше

Станом на 1 липня відомо про 273 вбитих окупантами українських військовополонених. З кінця травня додалось п'ять фактів страти

Дмитро Лубінець (Фото: t.me/dmytro_lubinetzs)

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про страту росіянами 268 українських військовополонених. Однак Офіс генпрокурора у відповідь на інформаційний запит LIGA.net надав інші дані – страчених полонених побільшало.

Як передає Укрінформ, про 268 вбитих росіянами військовополонених Лубінець сказав під час пресконференції з нагоди третьої річниці перебування на посаді. Такі дані наводила і прокуратура наприкінці травня. Тоді за цими фактами було відкрито 75 кримінальних проваджень.

Однак 1 липня Офіс генпрокурора повідомив LIGA.net: "У період з 24.02.2022 до 01.07.2025 органами прокуратури України забезпечувалось процесуальне керівництво у 77 кримінальних провадженнях за фактами вбивства 273 українських військовополонених".

Є також окреме провадження за фактом страти 49 українських військовополонених, які утримувались у полоні в Оленівці.

За останні шість місяців – з січня до червня 2025-го – до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення 22 кримінальних правопорушень зазначеної категорії щодо вбивства 56 українських військовополонених.