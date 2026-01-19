Зеленський заявив про взяття в полон росіянина, винного у страті полонених у Курській області
Сили оборони взяли в полон російського військового, причетного до страти українських військовополонених у Курській області. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за результатами доповіді першого заступника глави Служби безпеки України Олександра Поклада.
"Взято в полон саме того росіянина, який винен у розстрілі українських полонених у жовтні минулого року на Курщині", – написав глава держави.
Він додав, що кожен російський убивця повинен відповідати за скоєне. Президент запевнив, що "так і буде".
Зеленський акцентував, що Україна протидіє й російським диверсіям у тилу. Він подякував СБУ за захист громадян.
- Станом на липень 2025 року Офісу генпрокурора було відомо про страту 273 українських військовополонених.
- У травні спецпризначенці взяли в полон окупанта, який розстріляв беззбройних українських бійців у Курській області.
