Зеленський заявив про взяття в полон росіянина, винного у страті полонених у Курській області

Кожен російський убивця повинен відповідати за скоєне, наголосив президент

Олександр Поклад і Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Сили оборони взяли в полон російського військового, причетного до страти українських військовополонених у Курській області. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за результатами доповіді першого заступника глави Служби безпеки України Олександра Поклада.

"Взято в полон саме того росіянина, який винен у розстрілі українських полонених у жовтні минулого року на Курщині", – написав глава держави.

Він додав, що кожен російський убивця повинен відповідати за скоєне. Президент запевнив, що "так і буде".

Зеленський акцентував, що Україна протидіє й російським диверсіям у тилу. Він подякував СБУ за захист громадян.