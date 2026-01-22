"Чтобы достичь целей войны". Правительство уволило пятерых заместителей министра обороны

Федоров сообщил об увольнении пяти чиновников МО в рамках обновления менеджмента

Михаил Федоров (Фото: Минобороны)

Кабинет министров уволил пятерых заместителей министра обороны, сообщил назначенный 14 января глава ведомства Михаил Федоров.

"Перестраиваем систему менеджмента МО, чтобы достичь целей войны", – заявил чиновник.

По его словам, решение об увольнении заместителей министра правительство приняло еще 21 января.

Речь идет о пяти должностных лицах: бригадного генералаАнатолия Клочко, Александра Козенко, генерал-лейтенантаНиколая Шевцова, полковника Владимира Заверуху и Анну Гвоздяр (подробнее о них читайте здесь).

Правительство назначило их в конце июля 2025 года в команду Дениса Шмыгаля, который в том же месяце стал руководителем МО. Сейчас он занимает должность первого вице-премьера – министра энергетики.

Федоров анонсировал, что часть из уволенных заместителей продолжит работать в команде ведомства на других направлениях на должностях советников или руководителей проектных офисов.

Министр добавил, что новых членов команды МО, которые будут заниматься "важными направлениями деятельности", представят в ближайшие недели.

"Это шаг к обновлению министерства, чтобы выполнить задание президента [Владимира Зеленского] – построить систему, которая способна остановить врага в небе, продвижение на земле, усилить асимметричные и киберудары по врагу и его экономике", – рассказал чиновник.

Он отметил, что первым из ключевых этапов достижения таких целей является перестройка менеджмента, добавив, что только благодаря "максимально эффективной" работе человеческого капитала и технологий Украина может остановить РФ.

По словам чиновника, МО открыто к "новым людям, которые имеют видение, успешные проекты, способные эффективно воплощать в жизнь асимметричные инновационные технологические идеи".