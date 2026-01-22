"Чтобы достичь целей войны". Правительство уволило пятерых заместителей министра обороны
Кабинет министров уволил пятерых заместителей министра обороны, сообщил назначенный 14 января глава ведомства Михаил Федоров.
"Перестраиваем систему менеджмента МО, чтобы достичь целей войны", – заявил чиновник.
По его словам, решение об увольнении заместителей министра правительство приняло еще 21 января.
Речь идет о пяти должностных лицах: бригадного генералаАнатолия Клочко, Александра Козенко, генерал-лейтенантаНиколая Шевцова, полковника Владимира Заверуху и Анну Гвоздяр (подробнее о них читайте здесь).
Правительство назначило их в конце июля 2025 года в команду Дениса Шмыгаля, который в том же месяце стал руководителем МО. Сейчас он занимает должность первого вице-премьера – министра энергетики.
Федоров анонсировал, что часть из уволенных заместителей продолжит работать в команде ведомства на других направлениях на должностях советников или руководителей проектных офисов.
Министр добавил, что новых членов команды МО, которые будут заниматься "важными направлениями деятельности", представят в ближайшие недели.
"Это шаг к обновлению министерства, чтобы выполнить задание президента [Владимира Зеленского] – построить систему, которая способна остановить врага в небе, продвижение на земле, усилить асимметричные и киберудары по врагу и его экономике", – рассказал чиновник.
Он отметил, что первым из ключевых этапов достижения таких целей является перестройка менеджмента, добавив, что только благодаря "максимально эффективной" работе человеческого капитала и технологий Украина может остановить РФ.
По словам чиновника, МО открыто к "новым людям, которые имеют видение, успешные проекты, способные эффективно воплощать в жизнь асимметричные инновационные технологические идеи".
- 20 января Федоров рассказал, что еще одной из стратегических целей Украины в войне является уничтожение 50 000 оккупантов в месяц.
- Чиновник сообщил, что Украина получит аналог дронов Mavic китайской компании DJI.
- Министр отметил, что в Украине продолжается формирование подразделений, которые "охотятся" на российских операторов дронов.
- Также чиновник анонсировал запуск нового проекта Mission control, который позволит получать полные данные о применении БпЛА защитниками.
