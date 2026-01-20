В Силах обороны создают подразделения, охотящиеся только на операторов дронов – Федоров
В Украине продолжается формирование подразделений, которые "охотятся" на российских операторов беспилотников. Об этом во время встречи с медиа сообщил министр обороны Михаил Федоров, передает корреспондентка LIGA.net.
"Наша задача – выбить российских операторов дронов с поля боя. Сформировать подразделения, которые охотятся сугубо на операторов дронов", – сказал Федоров.
Он добавил, что такие подразделения уже создают, но необходимо масштабировать приобретенный опыт.
Также глава Минобороны рассказал об инициативе создания дроново-штурмовых подразделений.
"У них другая штатка и доктрина применения дронов. Недавно Code 9.2. провели уникальную операцию в Купянске. Эта тактика работает, поэтому за дроново-штурмовыми подразделениями будущее. Вы еще услышите о них", – подчеркнул министр.
- Эксперт по вооружению Defense Express Киричевский рассказывал, что длительная российская атака на Киев 27 декабря свидетельствует о том, что Россия не только накопила "шахеды", но и увеличила количество персонала БпЛА.
- 6 января Сырский заявлял, что в 2026 году россияне планируют увеличить вдвое численность войск беспилотных систем – до более 160 000 человек.
