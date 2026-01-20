В Силах обороны создают подразделения, охотящиеся только на операторов дронов – Федоров

Министр обороны считает, что будущее за дроново-штурмовыми подразделениями, которые уже есть в ВСУ

Михаил Федоров (Фото: Минобороны)

В Украине продолжается формирование подразделений, которые "охотятся" на российских операторов беспилотников. Об этом во время встречи с медиа сообщил министр обороны Михаил Федоров, передает корреспондентка LIGA.net.

"Наша задача – выбить российских операторов дронов с поля боя. Сформировать подразделения, которые охотятся сугубо на операторов дронов", – сказал Федоров.

Он добавил, что такие подразделения уже создают, но необходимо масштабировать приобретенный опыт.

Также глава Минобороны рассказал об инициативе создания дроново-штурмовых подразделений.

"У них другая штатка и доктрина применения дронов. Недавно Code 9.2. провели уникальную операцию в Купянске. Эта тактика работает, поэтому за дроново-штурмовыми подразделениями будущее. Вы еще услышите о них", – подчеркнул министр.