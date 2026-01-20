В Силах оборони створюють підрозділи, які полюють суто на операторів дронів – Федоров

Міністр оборони вважає, що майбутнє за дроново-штурмовими підрозділами, які вже є у ЗСУ

Михайло Федоров (Фото: Міноборони)

В Україні триває формування підрозділів, які "полюють" на російських операторів безпілотників. Про це під час зустрічі з медіа повідомив міністр оборони Михайло Федоров, передає кореспондентка LIGA.net.

"Наше завдання – вибити російських операторів дронів з поля бою. Сформувати підрозділи, які полюють суто на операторів дронів", – сказав Федоров.

Він додав, що такі підрозділи уже створюють, але необхідно масштабувати набутий досвід.

Також глава Міноборони розповів про ініціативу створення дроново-штурмових підрозділів.

"У них інша штатка та доктрина застосування дронів. Нещодавно Code 9.2. провели унікальну операцію в Купʼянську. Ця тактика працює, тому за дроново-штурмовими підрозділами майбутнє. Ви ще почуєте про них", – наголосив міністр.