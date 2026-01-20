В Силах оборони створюють підрозділи, які полюють суто на операторів дронів – Федоров
В Україні триває формування підрозділів, які "полюють" на російських операторів безпілотників. Про це під час зустрічі з медіа повідомив міністр оборони Михайло Федоров, передає кореспондентка LIGA.net.
"Наше завдання – вибити російських операторів дронів з поля бою. Сформувати підрозділи, які полюють суто на операторів дронів", – сказав Федоров.
Він додав, що такі підрозділи уже створюють, але необхідно масштабувати набутий досвід.
Також глава Міноборони розповів про ініціативу створення дроново-штурмових підрозділів.
"У них інша штатка та доктрина застосування дронів. Нещодавно Code 9.2. провели унікальну операцію в Купʼянську. Ця тактика працює, тому за дроново-штурмовими підрозділами майбутнє. Ви ще почуєте про них", – наголосив міністр.
- Експерт з озброєння Defense Express Киричевський розповідав, що тривала російська атака на Київ 27 грудня свідчить про те, що Росія не лише накопичила "шахедів", але й збільшила кількість персоналу БпЛА.
- 6 січня Сирський заявляв, що у 2026 році росіяни планують збільшити удвічі чисельність військ безпілотних систем – до понад 160 000 осіб.
