В Силах оборони створюють підрозділи, які полюють суто на операторів дронів – Федоров
Михайло Федоров (Фото: Міноборони)

В Україні триває формування підрозділів, які "полюють" на російських операторів безпілотників. Про це під час зустрічі з медіа повідомив міністр оборони Михайло Федоров, передає кореспондентка LIGA.net.

"Наше завдання – вибити російських операторів дронів з поля бою. Сформувати підрозділи, які полюють суто на операторів дронів", – сказав Федоров.

Читайте також
"Росія виготовляє 2700-3000 шахедів на місяць". Флеш про атаки БпЛА та елітний Рубікон

Він додав, що такі підрозділи уже створюють, але необхідно масштабувати набутий досвід.

Також глава Міноборони розповів про ініціативу створення дроново-штурмових підрозділів.

"У них інша штатка та доктрина застосування дронів. Нещодавно Code 9.2. провели унікальну операцію в Купʼянську. Ця тактика працює, тому за дроново-штурмовими підрозділами майбутнє. Ви ще почуєте про них", – наголосив міністр.

  • Експерт з озброєння Defense Express Киричевський розповідав, що тривала російська атака на Київ 27 грудня свідчить про те, що Росія не лише накопичила "шахедів", але й збільшила кількість персоналу БпЛА.
  • 6 січня Сирський заявляв, що у 2026 році росіяни планують збільшити удвічі чисельність військ безпілотних систем – до понад 160 000 осіб.
Читайте також
"Лінія дронів" проти "Рубікону": як ЗСУ протистоять російській "дроновій еліті"
війнаБПЛАмихайло федоров