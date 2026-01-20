Украина будет иметь аналог "мавика" с большей дальностью, заявил Федоров

Дрон Mavic (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Министр обороны Михаил Федоров сообщил, что Украина получит аналог дронов Mavic китайской компании DJI. Об этом чиновник сообщил во время встречи с медиа.

"Важно найти замену "мавикам" и другим китайским дронам. Уже в этом месяце [в январе 2026 года] тестируем определенное решение", – рассказал Федоров.

Читайте также Новый механизм Defence City: увеличит ли он производство оружия в Украине уже в 2026 году

Министр заявил, что у Украины будет свой аналог "мавика" с такой же камерой, но большей дальностью полета.

Чиновник добавил, что необходимо развивать это направление.

Об испытаниях украинских дронов с характеристиками, как у Mavic, еще в ноябре 2024-го сообщало на тот момент существующее Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности.