Украина будет иметь аналог "мавика" с большей дальностью, заявил Федоров
Артём Джерипа
Редактор новостей LIGA.net
Евгения Мазур
Специальная корреспондентка LIGA.net
Министр обороны Михаил Федоров сообщил, что Украина получит аналог дронов Mavic китайской компании DJI. Об этом чиновник сообщил во время встречи с медиа.
"Важно найти замену "мавикам" и другим китайским дронам. Уже в этом месяце [в январе 2026 года] тестируем определенное решение", – рассказал Федоров.
Министр заявил, что у Украины будет свой аналог "мавика" с такой же камерой, но большей дальностью полета.
Чиновник добавил, что необходимо развивать это направление.
Об испытаниях украинских дронов с характеристиками, как у Mavic, еще в ноябре 2024-го сообщало на тот момент существующее Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности.
- Mavic активно используются украинскими защитниками, а также захватчиками. Основное применение таких БпЛА – авиаразведка и сброс боеприпасов на противника.
- Во время этого же общения с медиа Федоров сообщил, что одной из стратегических целей Украины в войне является уничтожение 50 000 российских оккупантов каждый месяц.
