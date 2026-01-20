Україна матиме аналог "мавіка" з більшою дальністю, заявив Федоров
Артем Джеріпа
Редактор новин LIGA.net
Євгенія Мазур
Спеціальна кореспондентка LIGA.net
Міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що Україна отримає аналог дронів Mavic китайської компанії DJI. Про це чиновник повідомив під час зустрічі з медіа.
"Важливо знайти заміну "мавікам" та іншим китайським дронам. Уже цього місяця [у січні 2026 року] тестуємо певне рішення", – розповів Федоров.
Міністр заявив, що в України буде свій аналог "мавіка" з такою ж камерою, але більшою дальністю польоту.
Чиновник додав, що необхідно розвивати цей напрям.
Про випробування українських дронів з характеристиками, як у Mavic, ще у листопаді 2024-го повідомляло Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, яка на той момент існувало.
- Mavic активно використовуються українськими захисниками, а також загарбниками. Основне застосування таких БпЛА – авіарозвідка та скидання боєприпасів на противника.
- Під час цього ж спілкування з медіа Федоров повідомив, що однією зі стратегічних цілей України у війні є знищення 50 000 російських окупантів кожного місяця.
