Україна матиме аналог "мавіка" з більшою дальністю, заявив Федоров

Міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що Україна отримає аналог дронів Mavic китайської компанії DJI. Про це чиновник повідомив під час зустрічі з медіа.

"Важливо знайти заміну "мавікам" та іншим китайським дронам. Уже цього місяця [у січні 2026 року] тестуємо певне рішення", – розповів Федоров.

Міністр заявив, що в України буде свій аналог "мавіка" з такою ж камерою, але більшою дальністю польоту.

Чиновник додав, що необхідно розвивати цей напрям.

Про випробування українських дронів з характеристиками, як у Mavic, ще у листопаді 2024-го повідомляло Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, яка на той момент існувало.